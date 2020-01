Al pubblico televisivo è ben nota showgirl Alessia Merz, ma chi è l’uomo che ha conquistato il suo cuore? Parliamo del marito Fabio Bazzani, ex calciatore.

Chi è il marito di Alessia Merz

Fabio Bazzani è un ex calciatore, oggi 43enne, che ha giocato per alcune squadre della serie A, tra cui la Sampdoria. Oggi però fa l’allenatore. Alla Gazzetta.it, la showgirl aveva parlato del marito ora che si trova “in panchina”: “Lo vedo che soffre, la sua vita è sempre stata sul campo. Anche se sta più tempo in casa, litighiamo solo quando c’è Milan-Juve.

Lui è un simpatizzante rossonero“, racconta scherzosa la showgirl.

L’ex di Non è la Rai parla dell’incontro con lo sportivo come di un vero e proprio colpo di fulmine. Alessia racconta di averlo conosciuto grazie all’amicizia con Simona Ventura, che all’epoca stava con Bettarini, collega di Bazzani. “Ci siamo guardati, fu un colpo di fulmine. Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò e 16 mesi dopo Martina” ricorda Alessia.

Ormai 10 anni fa, SkySport li aveva trovati nella loro casa dove Bazzani aveva raccontato di tenere alla linea: “Se mangiassi quanto lei sarei una botte“.

In casa c’è anche un puzzle che lo ritrae con la maglia della Spal. È stata proprio la squadra di Ferrara a regalarlo ad ogni suo giocatore per natale.

Tra le maglie ricordo che ha a casa anche quella di Maldini, era il 2001: “Gliel’ho chiesto il giorno del mio esordio, Perugia-Milan 3-1, quando mi disse di sì non ci volevo credere“.

Appeso alle pareti anche il simbolo della Fortitudo Basket, Bazzani è un grande tifoso di basket, tanto che si è fatto anche tatuare il simbolo della squadra.

Il ricordo di Non è la Rai e Striscia

Parlando nel salotto di Vieni da me, la bella triestina ha ricordato i suoi esordi nel fortunato show Non è la Rai. All’inizio non è stata facile per la giovane Alessia, a cui era stato detto “Tu sei appena arrivata e ti vuoi sedere già in prima fila”. Sui rapporti con le altre ragazze la Merz confessa: “C’erano dispettucci, ma non episodi di bullismo”.

Infine è arrivata nel 1995 la svolta quando è stata scelta per diventare una velina del programma Striscia la notizia di Antonio Ricci, che ricorda: “È stato un bel periodo.

Era divertente ed entravo nella casa di tutti”. Poi racconta che il detto velina-calciatore è nato proprio con lei: “Ai tempi stavo con Giampiero Maini, che non è il mio attuale marito, e anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore e quindi è nato il binomio velina-calciatore”.