Qassem Soleimani, capo delle Forze iraniane al-Quds, è stato ucciso in un raid degli Stati Uniti. L’attacco è stato ordinato direttamente dal presidente Donald Trump.

Il raid degli Usa

Un attacco ordinato da Trump ha polverizzato due auto vicino all’aeroporto di Baghdad. Tra le 8 persone morte nell’attacco c’era anche il generale iraniano Qassem Soleimani.

Le reazioni

Javad Zarif, ministro degli Esteri iraniano, ha riferito che per l’Iran “è un atto di terrorismo“. Poi sottolinea ancora che “L’assassinio di Soleimani, la forza più efficace nel combattere il Daesh, Al Nusrah e Al Qaeda, è pericoloso, una folle escalation“.

Anche stando a quanto scrive il New York Times, l’Iran potrebbe vedere il raid come un atto di guerra e decidere, quindi, di rispondere, dando quindi il via a una escalation di violenza.

Dopo la notizia, Donald Trump ha pubblicato sul suo profilo Twitter la bandiera degli Stati Uniti. Sembra che il Presidente abbia preso la decisione senza consultare il Congresso prima. Intanto il ministero della Difesa ha diramato un comunicato in cui spiega che “Il generale Suleimani stava attivamente sviluppando piani per attaccare i diplomatici americani e altro personale in Iraq e in tutta la regione“.

“Il generale Soleimani ha anche approvato gli attacchi contro l’ambasciata americana a Baghdad che hanno avuto luogo questa settimana“, si legge ancora. “Gli Stati Uniti continueranno ad assumere le azioni necessarie per proteggere la nostra gente e i nostri interessi ovunque nel mondo“, si conclude confermando quindi la linea adottata.

Il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei non ha lasciato cadere nel nulla l’attacco degli USA: “Il sentiero intrapreso da Soleimani continuerà ad essere seguito, ma i responsabili dell’attacco che ha causato la morte del generale dovranno far fronte ad una grave ritorsione“, riporta la televisione iraniana.