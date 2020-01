Robbie Williams e i Take That vogliono ritrovare l’ex compagno di band Jason Orange, di cui non hanno più notizie da tempo. Pur di ritrovarlo, Williams è disposto ad assumere un investigatore privato.

Robbie Williams, un detective privato per ritrovare Jason

L’intera band ha perso ogni traccia del cantante Jason Orange dopo l’addio alla band. Williams, in un podcast realizzato con la moglie, ha dichiarato: “Tutti i Take That vorrebbero avere una localizzazione di Jason Orange perché nessuno di noi sa dove sia andato – e aggiunge – Dovrei assumere un detective privato così scopre dove si trova Jason Orange, gli inseriamo un microchip e almeno sappiamo dove si trova in ogni momento“.

L’ex cantante dei Take That aveva dichiarato di voler allontanarsi dai riflettori e iniziare una nuova vita.

Una nuova vita per Jason?

Jason Orange dichiara di voler lasciare la band per intraprendere un nuovo percorso. A suo dire, non c’era stato alcun conflitto tra loro ma solo la volontà di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per occuparsi di altre attività. Dopo il primo scioglimento della band, nel 1998, Jason Orange aveva già intrapreso altre strade: prima si è dedicato alla recitazione, seguendo un corso a New York e debuttando anche con uno spettacolo Let’s all go to the fair al London’s Royal Court Theatre, poi allo studio della psicologia, iscrivendosi persino ad un college.

Nel 2006 ha partecipato al documentario sui Take That e alla prima reunion della band con Gary Barlow Mark Owen e Howard Donald, e prendendo parte ad alcuni concerti estivi. Nel 2011 partecipa alla seconda reunion della band che vede la presenza anche di Robbie Williams e l’uscita di un nuovo, e ultimo, album dei Take That, Progress.

Nel 2014 però annuncia l’addio al gruppo per dedicarsi ad altro. Da quel momento, a parte qualche avvistamento a Hale, Greater Manchester, a Marzo dello scorso anno e a Dicembre, nessuno ha più avuto notizie dell’ex Take That.