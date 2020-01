Durante la pausa natalizia dei progrmmi Mediaset, Barbara d’Urso si è concessa una bella vacanza al caldo, con lei l’ex gieffino e isolano Jonathan Kashanian e altri amici. Andava tutto bene finché la notte scorsa i due si sono trovati bloccati nel deserto a seguito di un piccolo incidente con la jeep.

Barbara d’Urso bloccata nel deserto

Vacanze da sogno che stavano per trasformarsi in un incubo per Barbarella, visto che la jeep sulla quale stava facendo una gita nel deserto si è rotta a seguito di una manovra azzardata.

Lei e Jonathan Kashanian si sono ritrovati così bloccati nelle roventi sabbie per tutto il pomeriggio e tutta la notte, finché, quando sono arrivati i soccorsi, non si sono visti costretti a tornare al resort a piedi.

Decisione che la d’Urso non ha di certo preso bene e, come documentato nelle diverse stories di Instagram, non ha mancato di far pesare la cosa al suo compagno di viaggio.

Infatti l’inconveninete è stato scatenato da una serie di manovre sbagliate dell’ex gieffino che non solo ha mandato la gip in panne, ha persino causato la rottura del cambio.

“Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e come guidavi. (…) Il cretino ci è riuscito a rompere la macchina, ora dobbiamo tornare a piedi fino all’hotel”.

Ritorno a piedi in Hotel

In una serie di video la d’Urso ha condiviso con i fan quei momenti, dalla chiamata ai soccorsi al ritorno in hotel a piedi: “il cretino è riuscito a rompere la macchina e ora dobbiamo tornare a piedi fino all’hotel”. A soccorrerli un dipendente dell’hotel che ha prestato le sue scarpe alla conduttrice: “Sto tornado con le scarpe numero 45 di Tim”.

La conduttrice ha poi voluto tranquillizzare i fan, concludendo i post legati alla disavventura così: “Amici mi dicono che in Italia molti siti riportano il mio incidente nel deserto con quel cretino di Jonathan! Volevo tranquillizzarvi, sto bene. Certo lì per lì, al buio, nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre! Comunque Jonathan è in punizione! Del resto non sa guidare ed ha spaccato il cambio”.