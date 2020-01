Cameron Diaz è diventata mamma. L’attrice, che si è presa un periodo di pausa da Hollywood, e il marito, il rocker Benji Madden hanno annunciato nelle loro pagine Instagram di essere diventati genitori della piccola Raddix.

Cameron Diaz e il marito Benji Madden genitori

L’attrice Cameron Diaz, all’età di 47 anni, è diventata mamma della piccola Raddix Madden, la figlia avuta dal marito Benji Madden. Nel comunicato, apparso proprio nella pagina Instagram di quest’ultimo e ripreso dalla Diaz si legge: “Buon anno nuovo dai Madden! Siamo così felici, fortunati e grati di iniziare questo nuovo decennio annunciando la nascita di nostra figlia, Raddix Madden.

Ha subito catturato i nostri cuori e completato la nostra famiglia.”

A quanto pare, però, i due novelli genitori, che si sono detti entusiasti di condividere la notizia, hanno preso una decisione molto importante e cioè quella di proteggere la privacy della figlia, evitando di postare le sue foto sui social network. Infatti, nel resto del comunicato si legge: “Non posteremo foto né condivideremo ulteriori dettagli, a parte il fatto che è carinissima!”. Cameron Diaz non è mai apparsa col pancione e, per il momento, non si sa se la donna e il marito siano ricorsi alla maternità surrogata o all’adozione.

Anche il nome dato alla piccola è particolare. Non sembra molto popolare ma potrebbe derivare da “radix”, ovvero radice.

Un amore a prima vista

Cameron Diaz ha sposato il musicista Benjamin Madden il 5 gennaio 2015. L’attrice, negli anni, ha avuto delle storie molto importanti con Carlos De La Torre, Matt Dillon e Jared Leto, Justin Timberlake ma quello per Madden è stato un vero e proprio amore a prima vista.

I due si sono conosciuti a un barbecue organizzato dalla Diaz e l’uomo le è stato presentato da Nicole Richie, sposata col fratello gemello di Ben, Joel, anch’egli cantante. “Appena ha varcato la soglia, mi sono subito detta ‘è lui’” dichiarava la Diaz in un’intervista a Instyle.