Il lago d’Iseo torna ad essere teatro del dramma, l’estate è ancora lontana ma già si conta il primo disperso. Si tratta di un sub che risulta disperso da questa mattina.

Sub disperso nel lago d’Iseo

Il dramma si è consumato intorno alle 9,30 di questa mattina, quando l’uomo ha accusato un malore e non è più riemerso. Il sub non era da solo, si trovava insieme ad altre due persone che sono riemerse e hanno dato l’allarme. L’immersione era a circa 80 metri di profondità nella zona di Parzanica, bergamasca.

In corso le ricerche

Al momento sono in corso le operazioni di ricerca eseguite dalle squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul luogo sono accorsi anche un’ambulanza del 118 e un elicottero dell’elisoccorso di Bergamo; insieme ai volontari di Montisola e ai carabinieri. Al momento non ci sono tracce dell’uomo scomparso.