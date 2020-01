Ormai al Festival di Sanremo manca pochissimo. Amadeus ha annunciato ormai i nomi di tutti e 24 i big in gara, non resta quindi che la curiosità per le canzoni in gara.

Le canzoni del Festival

Che canzoni sentiremo dal palco dell’Ariston il prossimo febbraio? Impossibile da sapere, quello che è certo è che possiamo sbirciare i titoli delle canzoni dei 24 cantanti in gara.

Achille Lauro canterà Me ne frego; mentre Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, porta in gara il brano Il sole a est; Anastasio, invece, altro cantante diventato noto grazie a un talent, si esibirà con Rosso di rabbia.

Sul palco dell’Ariston torna anche Morgan, insieme a Bugo, con il brano Sincero; Diodato canterà Fai rumore;

mentre Elettra Lamborghini porterà la canzone Musica – E il resto scompare. Elodie, anche lei nota grazie ad Amici, canterà Andromeda; mentre Enrico Nigiotti, fresco ancora dell’ultimo Festival, porterà Baciami adesso. Tra i cantanti in gara anche qualcuno che quel Festival l’ha vinto: si tratta di Francesco Gabbani che porta il brano Viceversa; Giordana Angi, seconda classificata lo scorso anno ad Amici, canta Come mia madre.

Sul palco dell’Ariston, i fan saranno molto felici di vedere Irene Grandi che canterà Finalmente io, brano scritto da Vasco Rossi. Junior Cally porta No grazie; mentre Le Vibrazioni Dov’è. Levante canta Tiki Bom Bom; Marco Masini porta il brano Il confronto; Michele Zarrillo la canzone Nell’estasi o nel fango. Paolo Jannacci, per la prima volta tra i big, porta Voglio parlarti adesso; mentre Piero Pelù canterà Gigante. Sul palco dell’Ariston arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari che canteranno Ringo Starr.

Rancore, anche lui fresco fresco dell’ultimo Festival, porta Eden; Raphael Gualazzi la canzone Carioca; mentre Riki, anche lui ex Amici, il brano Lo sappiamo entrambi. Infine i due nomi resi noti appena ieri sera: Rita Pavone tenterà di conquistare la vittoria con la canzone Niente – Resilienza 74; mentre Tosca proverà con Ho amato tutto.