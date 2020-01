Luca Zingaretti ha pubblicato un video sul suo profilo social di Instagram per rassicurare i fan dopo l’incidente di domenica. Zingaretti era stato sbalzato via dal suo scooter da un auto, ma non ha riportato ferite, come ha tenuto a sottolineare lui salutando i fan preoccupati.

L’incidente “bruttacchiolo”

La notizia era circolata subito dopo l’incidente, dato che ad essere coinvolto è stato uno dei mostri sacri della televisione italiana, quel Luca Zingaretti che presto tornerà nei panni del Commissario Montalbano. Domenica 5 si trovava in via Cola di Rienzo, a Roma, quando un auto lo ha colpito.



Le circostanze non sono state chiarite ma dalle foto diffuse dal Messaggero si vede lo scooter a terra, vicino al bordo della strada. L’attore è stato soccorso sul posto, ma non ha riportato danni.

Il video per i fan

Dato il clamore suscitato dalla notizia, Luca Zingaretti ha voluto rilasciare un video su Instagram in cui tranquillizzare i fan preoccupati. “Ciao ragazzi, volevo ringraziare e tranquillizzare tutte le persone che mi hanno chiamato o mandato un messaggio per sapere le mie condizioni” dice Zingaretti. Non nega però la possibile gravità dell’incidente: “Bruttacchiolo, ma per fortuna è andato tutto bene e sto benissimo come potete vedere“.

Quindi un augurio ai fan e agli amici per l’anno nuovo, che per lui è iniziato non proprio in maniera eccelsa, ma un po’ “bruttacchiola“.