È successo di nuovo: Luigi Favoloso è scomparso. Scomparsa volontaria o accidentale? I più prevalgono per la prima ipotesi ma la famiglia pare abbia fatto denuncia alle autorità.

Scetticismo da parte della sua ex fidanzata Nina Moric, che lascia intendere su Instagram che si sia trattato di un allontanamento volontario e che Favoloso voglia solo farsi pubblicità.

L’appello dell’amico e della madre

L’appello è stato reso noto dall’amico dell’influencer, Alex Fiumara, che ha pubblicato un post allarmato su Facebook: “La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico , risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco ( Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali“.

Ovvia la richiesta di essere contattato in caso di avvistamento: “Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su Messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia , idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente”.

La madre Loredana Fiorentino ha sporto denuncia di scomparsa presso il Commissariato di Torre del Greco.

Le parole di Nina Moric

Nina Moric, dal canto suo, ha pubblicato una story su Instagram in cui non fa esplicitamente nomi ma lascia intendere di riferirsi al suo ex: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi ari con lo scopo di vedere se uno ci tiene…per me questo si chiama egoismo”.

Nel 2016, occorre ricordarlo, la scomparsa era stata però “di coppia”: la Moric e Favoloso erano spariti completamente ed anche in quel momento era stata la mamma di Favoloso a lanciare l’allarme. Era stata la modella a ricomparire pochi giorni dopo l’appello, dicendo semplicemente che non aveva potuto rispondere ai messaggi.

Anche in quel caso la dinamica era stata poco chiara ed in molti avevano pensato ad una trovata ad hoc.