Il countdown è ufficialmente terminato: la quarta edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata. Questa sera la Casa di Cinecittà apre le sue porte a 23 famosi inquilini che affronteranno un’avventura indimenticabile. Al timone del reality Alfonso Signorini, alla sua prima esperienza in qualità di conduttore del reality, che verrà affiancato da due opinionisti, “nuovi” anche loro: Pupo e Wanda Nara.

L’esordio del Grande Fratello Vip 4

Un esordio all’insegna della modernità con l’ingresso in studio di un Alfonso Signorini versione ballerino. Visibilmente emozionato, il neo-conduttore del Grande Fratello Vip spende parole d’amore per la storia ventennale del reality e rivela: “Se a 55 anni suonati la vita mi regala ancora queste emozioni, allora la vita è bella“.

La palla passa poi ai primi concorrenti di questa edizione, che fanno il loro ingresso all’interno della Casa. Il primo ad entrare è il giornalista Michele Cucuzza, a cui fa seguito la produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic.

Il bacio fra Michele Cucuzza e Rita Rusic

Ma per Michele Cucuzza e Rita Rusic, i primi due inquilini a fare ufficialmente il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha pensato ad un doppio scherzo.

Il giornalista, nascosto dietro un divano, avrebbe dovuto spaventare la Rusic una volta entrata nel salotto. La produttrice cinematografica, anch’essa di comune accordo con Signorini, avrebbe dovuto fingere di svenire in seguito allo spavento. Lo scherzo nel complesso funziona e Michele Cucuzza, per far rinsavire Rita Rusic, si improvvisa in una esilarante respirazione bocca a bocca, baciando quindi la coinquilina. A seguire due nuovi ingressi: a varcare la porta della Casa di Cinecittà sono l’attrice e showgirl Antonella Elia e il modello Andrea Denver.