Dal 6 gennaio è tornato uno dei programmi preserali più amati di sempre, Avanti Un Altro si prepara ad accogliere nel cast le nuove reclute, come la nuova Bonas, e a portare nelle case degli italiani tanta allegria.

Al timone, come sempre, l’immancabile Paolo Bonolis, che al suo fianco, ancora una volta, avrà l’amico fidato Luca Laurenti. Ed è proprio per la sua spalla e collega che il conduttore ha voluto spendere qualche parola.

Sara, da Madre Natura a Bonas

Nonostante sia stata riconfermata gran parte del cast della scorsa edizione, quest’anno Avanti Un Altro arruola una nuova Bonas.

Non sarà più Laura Cremaschi a rivestire il ruolo della bombastica bionda, bensì Sara Croce, una vecchia conoscenza di Bonolis e Laurenti.

Il pubblico di Canale 5 sicuramente riconoscerà la bella bionda per averla già vista nei (succinti) panni di Madre Natura a Ciao Darwin – Terre Desolate. Alta più di un 1,80 metri, ovviamente bionda, occhi azzurri, sguardo magnetico, la Croce si è guadagnata il soprannome di Eva Kant ed ha partecipato a Miss Italia, sfiorando il podio e classificandosi al quarto posto.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, squadra vincente ad Avanti Un Altro

Il cuore della squadra di Avanti Un Altro però resta invariato e batte con quello di un’amicizia ormai storica: quella tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lo stesso conduttore parla del loro rapporto come di qualcosa di raro e prezioso. “Siamo in perfetta sintonia, io e Laurenti, una sinergia fulminea. Siamo molto diversi eppure ridiamo delle stesse cose. E’ una grande forza” ha dichiarato Paolo in un’intervista a Tv Mia.

Certo, gli anni passano e insieme ne hanno passate tante, essendo sempre supporto l’uno per l’altro.

Lo stesso Luca Laurenti tempo fa raccontò di essere riuscito ad evitare l’esaurimento nervoso, proprio grazie all’intervento dell’amico. E oggi, a distanza di tempo, Bonolis ribadisce: “La cosa più importante è che Luca Laurenti potrà sempre contare su di me, come io su di lui“.