Al Grande Fratello Vip fa il suo ingresso anche Clizia Incorvaia, concorrente di questa quarta edizione del reality. La marketing digital creator è stata protagonista delle recenti pagine di cronaca rosa per essere finita in un triangolo amoroso davvero clamoroso: la ragazza avrebbe tradito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, con l’attore Riccardo Scamarcio, migliore amico del cantante. Nella Casa di Cinecittà Clizia Incorvaia potrebbe trovare serenità e una sperata rinascita.

Clizia Incorvaia al centro di un triangolo amoroso

Clizia Incorvaia è ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 4. La ragazza è finita recentemente nelle pagine di cronaca rosa per un fatto davvero clamoroso.

Fidanzata con Francesco Sarcina, la Incorvaia lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, migliore amico del cantante. Un triangolo amoroso che si è arricchito di volta in volta di nuovi sconcertanti capitoli, fra cui l’ipotesi che sia stato in realtà Francesco Sarcina ad aver tradito Clizia. Una clip su questo intreccio amoroso viene mandata in onda nella Casa e i concorrenti, prima dell’ingresso di Clizia Incorvaia, hanno detto la loro su questo presunto tradimento. Antonella Elia ha definito “ambigua” la situazione, mentre Rita Rusic si schiera a favore della Incorvaia.

Pupo e la frecciatina a Wanda Nara

La questione legata a Clizia Incorvaia entra nel vivo anche in studio. Alfonso Signorini, infatti, chiede all’opinionista Wanda Nara la sua opinione riguardo questa intricata situazione sentimentale. La moglie di Mauro Icardi dichiara: “Per me le corna esistono ed esisteranno, ma il problema è la forma pubblica“. Poi rivolgendosi al collega Pupo, domanda: “Tu nei sai qualcosa?“. La risposta di Pupo alla “frecciatina” della showgirl è scioccante e ha letteralmente lasciato sgomenti Signorini e il suo pubblico: “Beh, anche tu non ti sei fatta mancare nulla…“.

Il riferimento, non così troppo velato, è al tradimento ai danni di Maxi Lopez, lasciato da Wanda Nara per unirsi con un altro calciatore, Mauro Icardi. Pupo aggiunge poi una frase riparatrice per “rimediare” alla frecciatina: “Io adoro la mia compagna di viaggio, così come questi ragazzi nella Casa“. Per poi proseguire: “Ho una moglie e una campagna con le quali vivo felicemente, perché l’amore va difeso anche nelle difficoltà“.