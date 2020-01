Conoscendola si potrebbe pensare che l’abbia fatto apposta per mettere carne sul fuoco agli amanti del gossip che non vedono l’ora, anche quando si tratta di lei, di dare adita a qualsiasi tipo di illazione. Farà sul serio o non farà sul serio Barbara d’Urso con quell’anello al dito?

Barbara d’Urso e la misteriosa cena romantica

L’ultima volta che si ha avuto modo di insinuare che ci fosse del tenero tra la stacanovista di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, era stata lei stessa a scaldarsi gridando alla fandonia.

Chissà però se è uno scherzo anche quello che tutti i suoi seguaci hanno avuto modo di osservare attraverso le sue stories di Instagram ove proprio Barbarella d’Urso si è immortalata mentre una persona misteriosa le infila un anello (e che anello) al dito.

L’anello al dito: verità o scherzo?

In sottofondo si scorge il tavolo presumibilmente di un ristorante, delle candele e l’atmosfera è intima, calda, di quelle perfette a lasciar immaginare che si tratti di una cena all’insegna del romanticismo. La mano è quella della conduttrice, smaltata di rosso, e si intreccia di continuo con quella di un uomo misterioso che con quelle dita gioca sin quando non è il momento di porle addosso un anello.

Un continuo brillare con tanto di canzoni al miele in sottofondo, appositamente scelte dalla d’Urso per alimentare un fuoco di paglia… o per svelare al mondo in medias res che ha trovato la sua dolce metà? E soprattutto, di chi potrebbero essere quelle mani che tanto si trovano a suo agio con le sue? Tante domande e il sospetto che potrebbe trattarsi un misunderstanding fortemente voluto.