Partenza in quarta per il Grande Fratello Vip! Il reality ritorna questa sera con la sua seconda puntata, a distanza di due giorni dal debutto di mercoledì. 8 nuovi ingressi (4 donne e 4 uomini) e tanti colpi di scena: alla conduzione Alfonso Signorini, opinionisti Pupo e Wanda Nara. Si parte con un conto in sospeso: il destino di Serena Enardu, ex di Pago, che stasera scoprirà dal primo televoto dell’edizione se può entrare nella Casa per un tentativo di chiarimento con il cantautore, oppure no.

Pago e Serena Enardu: destini in bilico

I destini di Pago e Serena Enardu potrebbero essere ad una svolta.

Al Grande Fratello Vip va in scena questa sera un confronto fra il cantautore, concorrente del reality, e la ex, dopo aver chiuso la loro storia di 7 anni a Temptation Island Vip. La ragazza ha vissuto in queste 48 ore in una stanza segreta della Casa e ha seguito Pago su un monitor. Ad Alfonso Signorini dichiara: “Non penso che non gli interessi, è talmente ferito che giustamente vuole dimenticarlo. Non la do per vinta perché so che nella vita si può anche sbagliare e in 7 anni un errore va anche concesso, sarebbe troppo crudele“.

“Ti chiedo scusa, ti ho fatto davvero male“

Serena Enardu fa il suo ingresso nel salone della Casa per un confronto (chiarificatore?) con Pago. La ragazza lo abbraccia forte, per poi dichiarare: “Non voglio disturbarti, solo che sono alcuni mesi che cerco di parlare con te ed avere un contatto con te. È chiaro che hai deciso di allontanarti da me ed è lecito, solo che non puoi scappare perché bisogna affrontarle le cose.

Una volta affrontate potrai essere libero di fare quello che vuoi. Non ti chiedo niente, ma voglio che tu sappia che sono stati 7 anni molto importanti, che ci siamo persi e ti chiedo scusa perché ti ho fatto davvero male. Sai che è molto difficile per me ammettere di aver sbagliato. Ho sbagliato i modi e sono entrata a Temptation pensando a me. Poi sono uscita e sono stata peggio, e anche tu“.

La gelosia di Serena Enardu

Pago, visibilmente scosso dalla presenza della ex nella Casa, prova a rispondere a Serena Enardu: “Io non sono scappato, sei tu che hai deciso di scappare.

Io non stavo bene e avevo intenzione di cercare di migliorare le cose. Io sono qua perché ho bisogno di tempo, non per noi, ma per me. A me di averla qua vicino non è che mi fa piacere di più“. In studio da Alfonso Signorini e anche davanti a Pago, Serena Enardu mostra il suo lato più nascosto: la gelosia. La ragazza rivela al cantautore: “Ho visto che ti sei avvicinato a Paola Di Benedetto e questa cosa mi dà fastidio. Non pensavo neanche di immaginarmela questa cosa. Ho proprio paura di perderti, ho paura che tu non mi includa più nella tua vita“. Il verdetto del pubblico arriva, a seguire, come un fulmine a ciel sereno. È Pago stesso a leggere la risposta che i telespettatori da casa hanno voluto dare tramite il televoto: Serena Enardu non può restare nella Casa. La ragazza abbandona così il Grande Fratello Vip senza avere la possibilità di convivere una settimana con lui in Casa e, eventualmente, abbozzare un tentativo di riavvicinamento.