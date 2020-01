Una delle coppie più affiatate e innamorate dello spettacolo è ospite di Verissimo nella puntata di quest’oggi. Stiamo parlando di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che nello studio di Silvia Toffanin annunciano di volersi sposare quest’anno. Il passo più importante della loro love story arriva dopo il racconto della proposta di matrimonio, quando il campione di nuoto ha chiesto alla showgirl di sposarlo la notte della Vigilia di Natale.

La sorpresa di Filippo Magnini

Giovani e super innamorati, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono ospiti a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin.

La coppia è raggiante e annuncia alla padrona di casa e al suo pubblico di voler convolare a nozze quest’anno. La proposta di matrimonio è arrivata durante le festività natalizie quando, la notte della Vigilia, il campione di nuoto ha chiesto la mano alla sua compagna in un’atmosfera davvero emozionante. Magnini ripercorre quei momenti e i preparativi che hanno portato alla fatidica risposta: “A cavallo della mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre ho chiesto a Giorgia di sposarmi. La sera del 24 eravamo a cena a casa nostra a Milano.

Nelle ultime due settimane sono stato più sfuggente e mi sono detto che era il momento. Basta aspettare. Però non avevo una scusa da dirle sempre ogni volta che uscivo, e quando tornavo a casa ero sempre stravolto. Il 24 sera, dopo la cena, avevo pensato di farle questa sorpresa“.

Giorgia Palmas: “Mi sono inginocchiata anche io e ho pianto“

Il racconto di Filippo Magnini di quella incredibile sorpresa continua: “Arrivano le 23:15 e le dico di uscire di casa. Ci mettiamo in macchina io, lei e i genitori di lei.

Questa sorpresa l’ho voluta creare nella nostra nuova casa, dove andremo a vivere e dove creeremo i nostri ricordi di famiglia. Mentre guidavo le dissi di coprire gli occhi. La mia sorpresa era addobbare tutto il soggiorno in maniera natalizia. È stato impegnativo. Poi mi sono inginocchiato e le ho chiesto di sposarmi“. Una bellissima sorpresa, una proposta di matrimonio originale e progettata nei minimi dettagli che ha letteralmente sconvolto Giorgia Palmas, che a Verissimo dichiara: “Sono uscita in pigiama, con le righe del trucco colato. Entriamo nell’atrio di questa casa, apro gli occhi e realizzo che eravamo nella nostra nuova casa.

Non riuscivo a realizzare cosa poteva aver creato. Il mio regalo era quello, l’ambientazione natalizia fatta apposta per noi. Invece non era finita: è arrivata la proposta. Io ho risposto sì, mi sono inginocchiata anche io e ho pianto“.