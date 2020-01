Dopo 3 anni di cure il piccolo John Oliver Zipay, residente a Newbury negli Stati Uniti, ha vinto la sua battaglia contro la leucemia. Al suo ritorno a scuola è stato accolto dal calore e affetto dei compagni che, con una vera e propria standing ovation, hanno ricevuto il bimbo come un eroe.

Agli inizi di novembre del 2016 la famiglia aveva scoperto che il piccolo John era affetto da leucemia linfoblastica acuta, un raro tumore del sangue che prende origine dai linfociti, dei globuli bianchi.

Il bimbo ha trascorso in un primo momento 18 giorni in ospedale e successivamente ha continuato delle cure speciali, sottoponendosi anche a chemioterapie, lottando fino ad annientare la malattia.



Con tenacia John ha vinto la battaglia della sua vita. Non appena i medici hanno confermato che il male era stato definitivamente sconfitto, lo scorso 8 gennaio, il piccolo ha fatto rientro a scuola, la St. Helen Catholic school di Newbury.

La notizia è stata diffusa anche dal notiziario locale, che ha pubblicato un tweet per il bimbo, diffondendo le foto del caloroso momento in cui è stato acclamato dagli insegnanti, compagni di scuola e genitori degli amichetti.

A good story for your Thursday: John Oliver Zipay, also known as J.O., received his final round of chemotherapy two days after Christmas, ending a 3-year battle with leukemia. His classmates, teachers and family took time out to celebrate.https://t.co/QbwXAA39iI pic.twitter.com/Ge51lxPLCu