C’è chi come primo appuntamento propone un ristorante romantico, chi un cinema o un concerto e chi, come il miliardario giapponese Yusaku Maezawa cerca una donna che lo accompagni sulla Luna. L’eccentrico imprenditore nipponico è il primo viaggiatore dello SpaceX di Elon Tusk e ha lanciato un appello online per trovare chi lo accompagnerà in questo viaggio stellare.

Sarà il primo cittadino privato sulla Luna

Il suo nome era già trapelato a fine settembre, quando Elon Musk presentò Starship, il razzo che dovrebbe portare l’uomo su Marte. In quell’occasione, era stato rivelato anche il nome del primo passeggero, Yusaku Maezawa.

44 anni, fino a settembre 2019 è stato il CEO di Zozo, sito di shopping online che gli è valso un patrimonio da oltre 2 miliardi di dollari. Dopo aver venduto il gruppo, si è dato ai viaggi spaziali, solo una delle sue eccentriche spese. È lo stesso miliardario, infatti, che ha speso 100 milioni per un quadro di Basquiat, l’unico prodotto d’arte successivo al 1980 ad arrivare a una cifra del genere.

Ebbene Yusaku questo viaggio però non vuole farlo da solo.

Così ha lanciato un vero e proprio appello tramite un sito online, in cui cerca l’anima gemella disposta a seguirlo fin sulla Luna.

Il concorso Full Moon Lovers

Si chiama Gli amanti della Luna Piena il concorso lanciato da Yusaku, destinato a diventare anche un reality ed un documentario. “Sta cercando una partner che vada sulla Luna con lui” si legge sul sito web dedicato. Un progetto cui Maezawa si dedicherà in persona, incontrando ogni candidata in un incontro personale, per trovare quella adatta a questo viaggio fuori dall’atmosfera.



I requisiti? Avere oltre 20 anni, essere solari e positivi, voler vivere la vita a pieno, desiderare la pace nel mondo e sì, anche essere interessate ad andare nello spazio. Le candidature seguono una scaletta ben precisa: c’è tempo fino al 17 gennaio per iscriversi e la scelta verrà rivelata a fine marzo.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Il viaggio programmato nel 2023

Le intenzioni dell’eccentrico Maezawa sono serissime: l’uomo è noto anche per cospicue donazioni da milioni di yen date tramite twitter, per ottenere il più alto numero di retweet nella storia. Ora invece cerca “solo” una donna disposta a seguirlo sulla Luna, per un viaggio a bordo della SpaceX in programma nel 2023.

Questa persona doveva essere la 27enne attrice giapponese Ayame Goriki, ma i due si sono lasciati.

E allora, come si suol dire: morta un’astronauta, se ne fa un’altra. O qualcosa del genere.