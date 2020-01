Lui è un ex calciatore, lei è la musa dei film di Federico Moccia: Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani sono una coppia consolidata. Per la prima volta, a Verissimo, hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore e annunciato la volontà di allargare la famiglia.

Si pensa ad un maschietto

Si pensa ad un nuovo arrivo, quindi, in casa Aquilani. Ad annunciarlo è stata la coppia all’interno della trasmissione di Silvia Toffanin. La coppia, che ha già due bimbe, è ora alla ricerca del maschietto di casa. “Lui ha sempre desiderato il figlio maschio” ha detto la Quattrociocche rivolgendosi al marito, “e non vi nascondo che in cantiere c’è l’idea di un’altra gravidanza”.

La coppia ha già Aurora e Diamante, le due regine di casa, almeno per Aquilani: “Loro sono le mie fidanzate, lei ormai è al terzo posto, a volte la mettiamo in disparte, per questo a volte litighiamo anche”. Prima di accontentarsi della medaglia di bronzo, però, la Quattrociocche è stata a lungo corteggiata…

Un lungo corteggiamento

“Quando mi ha chiesto di sposarlo si è inginocchiato”, ha detto l’attrice, “Era il 3 dicembre, il giorno del mio compleanno.

Prima mi ha dato il pacchetto con il regalo, un braccialetto, e poi mi ha fatto la proposta”. Il matrimonio è avvenuto nel 2012 e la coppia sta insieme praticamente da un decennio dimostrando di essere una delle più longeve nel mondo dello spettacolo e dello sport. Una conquista che non è stata facile: “Non mi dava fiducia” ha confessato Aquilani che, a dire della moglie, “è timido, ma la sua timidezza mi sembrava spocchia, poi piano piano l’ho conosciuto e mi sono innamorata”.

Adesso i due pensano quindi al maschietto che, per stessa ammissione della Quattrociocche “piacerebbe a tutti e due”. Ma c’è da scommetterci, il pancione potrebbe già portare l’esclusiva di Silvia Toffanin.