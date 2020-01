Una forte esplosione ha interessato un’area dell’impianto petrolchimico di Tarragona, in Spagna, provocando almeno un morto e 4 feriti di cui uno in gravi condizioni. Lo rivelano i media spagnoli, secondo cui il disastro sarebbe avvenuta nella sede di produzione di ossido di etilene.

Esplosione a Tarragona

Un incendio è divampato all’interno di un impianto petrolchimico di Tarragona, in Spagna, a seguito di una violenta esplosione in un’area destinata alla produzione di una sostanza infiammabile nota come ossido di etilene.

Secondo quanto riportato da El Pais, le autorità avrebbero immediatamente disposto un piano di evacuazione per i residenti e per gli abitanti di 3 quartieri sarebbe scattato l’ordine di rimanere in casa.

Dalle notizie in arrivo, ancora frammentarie, emerge che la deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 18.30, e le fiamme avrebbero poi coinvolto una installazione esterna.

#Update: Just in – First video of firefighter fighting the fire, inside the petroleum industrial chemical plant in the city of #Tarragona, #Catalonia in #Spain pic.twitter.com/YKOG4eCl5u — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 14, 2020

Il bilancio del disastro

L’onda d’urto, riferiscono ancora media spagnoli, avrebbe causato il crollo di un edificio, dove sarebbe morta una persona. Sarebbero almeno 4 i feriti, di cui un in condizioni che sarebbero ritenute critiche. Sul posto pompieri e polizia, che hanno provveduto a isolare l’intera area per procedere alle operazioni di spegnimento e controllo.

Stando a quanto riportato da diversi media locali, ci sarebbe una persona dispersa dopo l’accaduto. Il bilancio è dunque ancora provvisorio, mentre sono in corso le attività dei soccorritori.

