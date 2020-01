Al Grande Fratello Vip si accende un intenso dibattito sul delicato tema della maternità. Antonella Elia in settimana aveva esternato il suo malcontento per non essere riuscita a diventare madre, sfogandosi e raccontando la sua esperienza ad alcuni coinquilini. Questa sera anche Adriana Volpe racconta la sua personale esperienza, attaccando duramente i contratti Rai ai quali era sottoposta fino a qualche anno fa.

Antonella Elia: “Ero incapace di immaginare la maternità“

Antonella Elia viene convocata da Alfonso Signorini in disparte dai suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl in settimana è stata protagonista di forti confessioni inerenti alla sua mancata maternità e, in diretta, riprende il discorso dichiarando: “Prima ero solo spinta verso la sopravvivenza più bieca.

Il mio istinto era sopravvivere io a tutti i costi e realizzare quello che mi dava più sicurezza, come il lavoro. Io poi sono un po’ acerba, arida, per me erano importanti altre cose e la maternità era così distante e impossibile pensare di essere madre. Ero incapace di immaginare la maternità, ero troppo nella lotta intensa per la sopravvivenza a tutti i costi e sopravvivere in due sarebbe stato più semplice“.

Adriano Volpe, duro attacco alla Rai

Il dibattito coinvolge anche Adriana Volpe. Anche per lei, sebbene sia ora mamma di una bambina, Giselle, non è stato semplice parlare di maternità. La conduttrice racconta: “Non è stato facile avere Giselle, per tanti motivi. Ci sarebbero tanti temi, non so quale affrontare“. Le confessioni di Adriana si traducono poi in una mirata critica alla Rai e ad una specifica clausola contenuta nei contratti dei dipendenti: “Però molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a essere madre.

Sui nostri contratti Rai fino al 2011 c’era scritto che, in caso di gravidanza, si doveva dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto. Nulla sarà dato e nulla sarà dovuto. Ogni anno che andavo a firmare chiedevo di cambiare quella clausola. Quando ti trovi di fronte un muro di gomma, l’unico modo per far parlare le cose è attraverso i giornali“. Un colpo duro sferrato nei confronti della Televisione di Stato, per la quale Adriana Volpe ha lavorato fino a poco tempo fa.