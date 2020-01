È di questi minuti la notizia che la sede del noto quotidiano La Repubblica è stata evacuata per un allarme bomba.

Allarme bomba a La Repubblica

A dare la notizia è stata la stessa testata giornalistica tramite un breve comunicato. Poche righe pubblicate sul sito: “Il sito di Repubblica ha dovuto momentaneamente sospendere gli aggiornamenti a causa di un allarme bomba nella redazione di Roma. Il palazzo è stato evacuato. Vi terremo aggiornati“.

L’intera struttura, che si trova in via Cristoforo Colombo, zona Roma Sud, è è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri e i vigili del fuoco; al momento sono in corso tutte le verifiche del caso.

Allarme rientrato

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 20- L’allarme bomba che ha portato all’evacuazione dell’intera sede di La Repubblica è rientrato. Come per il precedente comunicato, l’annuncio è arrivato dal sito della testata stessa.

Alle 19.45, a seguito di esito negativo negli accertamenti svolti dagli artificieri, a tutti i dipendenti è stato dato l’ok al rientro nella sede. Pare che l’allarme sia scattato a seguito di una telefonata anonima.