Bonaccorti in versione Elettra Lamborghini a Domenica Live, ad opera di Giovanni Ciacci. Una trasformazione che Barbara d’Urso ha definito “choc”, ed è proprio questo, a giudicare dal tenore di decine di commenti sui social, il sentimento più diffuso tra i telespettatori. Sul web un coro di critiche per quanto accaduto in studio: “Che pena“.

Giovanni Ciacci trasforma Enrica Bonaccorti

L’autoironia di Enrica Bonaccorti non è un tratto del tutto inedito al grande pubblico, ma stavolta, secondo alcuni telespettatori, si sarebbe spinta troppo oltre fino a scendere a un “livello basso”.

Lo scrivono alcuni utenti sui social, dopo l’esperimento di cambio look messo a punto da Giovanni Ciacci per Domenica Live.

In studio una Bonaccorti in versione ‘Elettra Lamborghini’, con tanto di vestitino stampa animalier e make-up da popstar.

Una scelta che ha regalato sorrisi a tanti italiani, ma con un rovescio della medaglia che non ha tardato a far sentire il suo ruggito in Rete. Sotto il video dell’impresa, tratto dalla rubrica di Ciacci “Cambio look choc!” inserita nel format domenicale di Carmelita, piovono commenti piuttosto piccati.

L’ira funesta del web contro il cambio look

Nel coro di utenti divertiti, che si sono subito complimentati con Enrica Bonaccorti e Giovanni Ciacci, sono spuntati messaggi al veleno contro il drastico cambio di look.

Un gioco a cui la protagonista si è sottoposta con grande entusiasmo, ma con riflessi non proprio rosei per quanto riguarda il giudizio del pubblico. A servire il piatto su cui porgere feroci critiche è la domanda lanciata sul profilo Instagram della trasmissione: “Vi è piaciuta Enrica Bonaccorti trasformata in Elettra Lamborghini?“.

Le risposte sono arrivate a stretto giro, e non tutte hanno dato esito positivo.

“Siamo alla frutta“, scrive un utente, e ancora “Inguardabile, sempre peggio“, “Che pena .. la trasmissione inguardabile, lei essere scesa così in basso“, “Con questo la signora Bonaccorti e scesa propio in basso. È vero che la pagano. Da lei non melo sarei aspettato. Ha fatto le prove per carnevale!!!“.