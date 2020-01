Una frana ha bloccato l’accesso a un palazzo di quattro piani a Salita Castel Giubileo a Roma. I Vigili del Fuoco sono a lavoro da questa mattina presto, quando è stato dato l’allarme.

La frana e poi l’evacuazione

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli 11 abitanti del palazzo non senza qualche difficoltà, vista la quantità di fango che si è riversata sulla zona. Le persone erano bloccate all’interno del palazzo senza poter uscire, sembra dalle prime informazioni. L’intervento è cominciato alle 5.40 del mattino, i Vigili scrivono che “uno smottamento di terreno che ha coinvolto parzialmente una palazzina di 4 piani: 11 persone rimaste evacuate dalle abitazioni.

Verifiche in corso“. Bisognerà quindi attendere le verifiche del caso per capire come procedere.