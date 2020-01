Risultato di tutto rispetto per la terza puntata del Grande Fratello Vip. Dopo un inizio non eccezionale, ha battuto la concorrenza negli ascolti di mercoledì 15 gennaio, piazzandosi al primo post. Solo al secondo posto la la partita della Juventus su Rai 1.

Il GF Vip trionfa negli ascolti

Dall’inferno al paradiso nel giro di una settimana. La seconda puntata del GF Vip si era dovuta arrendere a Milly Carlucci e al suo “Il Cantante Mascherato”. Venerdì scorso ha infatti raccolto un buon 16,76%, ma finendo comunque dietro al programma Rai. Ora invece, si è rifatto con gli interessi: Alfonso Signorini e il GF Vip hanno conquistato il 20,2% di share nella serata di mercoledì 15 gennaio.

Il totale degli spettatori collegati è stato di 3.402.000. Un numero enorme che certifica il successo del programma, nonostante le numerose proteste per l’espulsione di Salvo Veneziano.

Le altre reti Mediaset

Per non ostacolare troppo il programma, Mediaset aveva piazzato 2 film sulle altre emittenti principali: su Italia 1 Transformers 4: L’Era dell’Estinzione ha ottenuto il 5,4% di share e 1.073.000 spettatori, pari al 5.4% di share, mentre Rete4 ha risposto con Inside Man, film di Spike Lee che ha conquistato 944.000 spettatori e il 4.3% di share.

La partita della Juventus supera il 20% di share

Mentre sulla rete di Cologno Monzese si seguivano le gesta degli ospiti della Casa, su Rai 1 l’attenzione veniva catalizzata dalla partita di Coppa Italia tra Juventus e Udinese, seguita da 4.731.000 spettatori pari al 18.2% di share. Essendo finita abbastanza presto per il prime time (22.30 circa), è stato lasciato poi campo libero per sintonizzarsi col GF Vip e non perdersi il meglio.

I risultati di Rai 2 e Rai 3

Se Mediaset ha vinto nel grande scontro 1vs1 tra Canale 5 e Rai 1, non si può dire lo stesso invece sui risultati combinati delle tre principali e rispettive reti. I programmi della Rai, infatti, sono andati nel complesso meglio e lo si deve soprattutto alla popolare serie L’amica geniale, la cui replica su Rai 2 ha ottenuto il 7,1% (1.713.000 spettatori) e soprattutto a Federica Sciarelli. Il suo Chi l’ha visto? su Rai 3, infatti, ha contribuito a raccogliere l’8,8% di share, pari a quasi 2 milioni di spettatori.

La sfida per gli ascolti si rinnoverà anche settimana corsa: resta da vedere se il GF Vip ha le carte per confermare questo ottimo risultato.