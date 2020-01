Noemi Letizia torna a parlare del travagliato periodo in cui lo scandalo con Silvio Berlusconi la travolse, nel 2009, quando lui partecipò al suo 18esimo compleanno a Casoria. Intere pagine di gossip scritte sotto il suo nome e una sofferenza, quella dipinta da lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, che avrebbe rischiato di portarla verso un precipizio irreversibile. Nel suo racconto il profilo di un dramma personale ancora vivo, nonostante i 10 anni trascorsi dalla bufera mediatica che l’ha vista protagonista.

Noemi Letizia, il buio dopo lo scandalo

Noemi Letizia balzò in testa alle cronache di tutta Italia nel 2009, quando la presenza di Silvio Berlusconi al party per il suo 18esimo compleanno scatenò una bufera mediatica di proporzioni bibliche.

Il settimanale Oggi ha raccolto una sua intervista in cui è tornata a parlare della vicenda, ricostruendo un bilancio di quel periodo a tinte drammatiche.

Sono passati 10 anni da quello scandalo, e nella sua vita tantissime cose sono cambiate. A partire dal matrimonio con Vittorio Romano naufragato dopo appena 2 mesi, fino al nuovo capitolo d’amore con l’attuale compagno, Carlo Pica.

Noemi Letizia ha rivelato di aver vissuto un’odissea interiore per i fatti esplosi dopo la festa di Casoria. Parla di una chiusura totale al mondo esterno, di mesi passati in casa “senza uscire, senza mangiare”, di una fiducia nel prossimo praticamente disintegrata dal polverone che la vide finire su tutti i giornali.

“L’unica cosa che riuscivo a fare era piangere. Volevo morire, sparire per sempre, farla finita“. Usa il termine “bullismo mediatico” per dipingere i contorni di quello che avrebbe provato sulla sua pelle, fino al limbo devastante dell’anoressia e della depressione.

Quest’ultima declinazione tragica della sua esistenza l’avrebbe sperimentata molto presto, addirittura già a 10 anni, quando la morte del fratello l’avrebbe spinta verso le tenebre dell’anima.

Un reality per rinascere

Noemi Letizia ha parlato della sua avventura televisiva che la vede tra i volti di un reality su Real Time, The Real Housewives di Napoli. La scelta di partecipare al format sarebbe maturata per dare a se stessa una nuova chance di rinascita e per dimostrare a tutti la sua vera identità.

“Per troppo tempo – ha aggiunto ai microfoni di Oggi – ho seguito un copione scritto da altri, da sanguisughe che si fingevano interessate alla mia carriera professionale, a finti consiglieri che poi spiattellavano bugie alla stampa“.

Tra presente e futuro le grandi svolte professionali, con il lancio di un profumo e nuovi progetti all’orizzonte.

*immagine in alto: fonte/Instagram Noemi Letizia, dimensioni modificate