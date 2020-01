Macabra scoperta questo pomeriggio per un autotrasportatore, all’interno del suo camion è stato rinvenuto un uomo privo di vita. L’autotrasportatore era fermo in un’area di sosta lungo l’autostrada A1, indagini in corso.

Ritrovato cadavere in un camion

I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi quando, presso l’area di sosta Crostolo Est, autostrada A1 all’altezza di Reggio Emilia tra le uscite di Roncocensi e Campegine direzione Milano.

A ritrovare il corpo è stato l’autotrasportatore che ha immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. L’uomo era però già deceduto e, stato ai primi rilievi da parte del medico legale, lo era già dal mattino.

L’uomo è stato identificato

L’uomo è stato identificato, ma la sua identità non è stata resa nota, si tratta di un 61enne. Al momento sono in corso le indagini da parte della polizia stradale, sotto il coordinamento della questura reggiana e del magistrato Marco Mescolini.