La cantante e diva anni ’80 Samantha Fox ha pubblicato uno scatto su Instagram, che dimostra come la sua bellezza non sia cambiata di una virgola in questi anni. Oggi 54enne, Samantha Fox continua a calcare i palchi e richiamare fan in tutto il mondo.

Modella e icona di bellezza degli anni ’80

Era il 1986 e il mondo cantava sulle note di Touch me (I want to feel your body). La canzone ancora oggi è riconosciuta e in parecchie playlist, indicata come tra i brani più rappresentativi degli anni ’80. A quel punto, però, Samantha Fox era già una celebrità.

Gran parte si deve alla sua carriera da modella, esplosa soprattutto grazie alla celebre pagina 3 del Sun. La allora 16enne Samantha apparve in topless nella pagina del tabloid britannico e da allora il suo nome circolò ovunque.

Merito della sua musica, certo, ma anche degli scatti che la fecero eleggere come icona di bellezza. Vinse anche per 3 volte consecutive il premio di “Ragazza dell’anno di pagina 3″.

Samantha Fox oggi: la foto su Instagram

Le generazioni che hanno vissuto quegli anni non possono averla dimenticata.

Nel 2010 era nuovamente salita alla ribalta italiana per un bacio saffico con Sabrina Salerno, altra indimenticabile protagonista di quegli anni con la quale ha inciso una canzone. Forse farà piacere scoprire che ancora oggi Samantha Fox è una bellezza mozzafiato. Continua a calcare i palchi e portare la sua musica in giro per il mondo (decine le date già fissate per il 2020), ma qualche giorno fa si trovava nella paradisiaca isola di Phi Phi Island, da dove ha condiviso uno scatto che ha suscitato enormi complimenti dai fan.

Per i nostalgici degli anno ’80, quindi, nessuna paura: le icone come Samantha Fox che hanno animato quell’epoca sono ancora qui tra noi, pronte a richiamare fan e placare un po’ la malinconia dei tempi passati.