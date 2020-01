La secondo puntata di C’è posta per te inizia all’insegna del buono, del bello e dell’amore. Il primo super ospite, tanto annunciato quanto atteso è l’attore di origini turche Can Yaman, protagonista di diverse serie di successo tra le quali si annovera anche Bitter Sweets, in onda su Canale 5. L’attore, che ha scatenato le fan in studio, accogliendolo sulle note di Sei bellissimo, è la sorpresa che Ilaria ha in serbo per Rita e Veronica, la mamma e la sorella.

La cattiva stella di Ilaria

“Mia madre e mia sorella hanno una vita difficile e piena di sacrifici perché nella loro vita ci sono io”, esordisce Maria raccontandone la storia.

Ilaria è una ragazza di origini romane che, per un breve periodo, ha avuto un difficile rapporto con la madre e la sorella. Ilaria oggi è mamma di un bambino di nome Mattia, ma nella vita ne ha viste tante. A 10 anni vede i genitori separarsi e la madre e la sorella da quel momento devono prendersi cura di lei. La sorella, che ai tempi ha 16 anni, inizia a lavorare con la mamma in un forno.

Nell’adolescenza, un incidente in motorino che non la uccide ma le lascia segni indelebili.

A 19 anni Ilaria s’innamora di un uomo più grande di lei, con una compagna e un figlio. Rita e Veronica cercano in tutti i modi di far capire a Ilaria che quella storia non fa per lei e che quell’uomo non la ama ma, Ilaria però insiste e alla fine resta incinta a 21 anni. L’uomo con il quale Ilaria si frequentava le dice di non volere il bambino e vorrebbe spingerla ad abortire, i due si lasciano e Ilaria torna finalmente a casa.

Pochi mesi dopo nasce Mattia.

La malattia di Ilaria

Quando il bambino raggiunge i 3 mesi di età, Ilaria pensa di poter iniziare a dare una mano lavorando anche lei per contribuire alle spese, però la vita sembra accanirsi su lei perché i medici le trovano un tumore al seno. “Mamma arriva in ospedale con una rosa finta e un bacio perugina e per la prima volta l’ho vista piangere”. La rosa finta è un simbolo, perché non appassisce mai.

Ilaria guarisce e pensa di poter ricominciare a vivere, ma poco tempo dopo le trovano ancora una massa al collo. Ennesima batosta ed ennesima lotta per sopravvivere.

L’incontro con la mamma e la sorella

Rita e Veronica entrano in studio e insieme ripercorrono la lunga lotta per la vita che ha coinvolto tutte e tre le donne. “Se oggi sono qui lo devo a voi, perché mi avete sostenuto in questi anni”, racconta “Non mi avete mai lasciata sola nemmeno per un minuto. C’era la tua mano mamma a stringere la mia e la tua mano Veronica a stringere la mia”.

Ilaria si scusa con loro, soprattutto con la sorella, alla quale Ilaria sembra aver rubato gli anni migliori: “Per te Veronica, essere la sorella di un guaio non deve essere stato facile”. “Voglio chiedervi scusa per avervi guastato la vita dai miei 16 anni ad oggi. (…)Io non potevo chiedere mamma e sorella migliori”.

“Se oggi sono qui lo devo a voi che mi avete sostenuto per tutti questi anni, che mi date la forza di andare avanti anche quando il mondo mi è crollato addosso” #CePostaPerTe pic.twitter.com/eRJYQxxWrR — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 18, 2020

Can Yaman incontra Rita e Veronica

L’attore entra in studio e porta a Rita e Veronica una rosa rossa ciascuna. Le due donne sono così emozionate, incredule e intimidite dall’attore da riuscire a malapena a parlare. Ripercorrere tutti i momenti difficili e ascoltare le scuse di Ilaria hanno avuto un impatto fortissimo a livello emotivo, quasi a frastornarle.

L’attore regala alle tre donne tre scatole dal contenuto misterioso aprendole, tutte e tre si commuovono. Can Yaman ha poi portato dei regali anche per il piccolo Mattia; giochi, abiti, scarpe… La storia si conclude con le scuse di Ilaria e la promessa a diventare più indipendente per lasciare libertà a loro, ma Veronica non intende mollare la presa: “Lei può fare quello che vuole ma io sempre dietro a lei sarò”.

Chi è Can Yaman

Avvocato e attore, Can Yaman ha infiammato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo, 6 in totale. Nato ad Instanbul l’8 novembre 1989, cresce all’insegna dell’educazione al mondo delle lettere e della giurisprudenza. La mamma infatti è insegnante, mentre il papà è avvocato. Can Yaman segue le orme paterne e si laurea nel 2012 presso l’università Yeditepe, ma la sua vita cambia dopo 6 mesi quando comincia a recitare. Can Yaman parla perfettamente quattro lingue, il tedesco, l’italiano, l’inglese e il turco.