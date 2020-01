Cuoco famosissimo e giudice spietato di Masterchef, Joe Bastianich porta il suo carisma e la sua verve a Domenica In. Ospite di Mara Venier, lo chef racconta la sua carriera a partire dalle origini (la famiglia e l’infanzia) fino a motivare le ragioni che lo hanno spinto ad intraprendere la strada della musica e diventare cantante.

“Vengo da una famiglia di immigrati“

Un Joe Bastianich in versione intima e sensibile si racconta da Mara Venier in un’intervista dai numerosi contenuti. Il celebre cuoco, diventato famoso in Italia nel ruolo di spietatissimo giudice nel programma culinario Masterchef, ripercorre la sua vita a cominciare dall’infanzia.

Nato in una famiglia di migranti, Bastianich rivela: “Io vengo da una famiglia di immigrati e siamo tutti le conseguenze delle cose che viviamo nella vita. Sono figlio di migranti, siamo arrivati dall’America in cerca di una nuova vita. La mia famiglia ha visto cose non belle: fame, guerra, comunismo. A livello politico il discorso dell’immigrazione è molto pesante“.

La canzone dedicata alla nonna

Nonostante i problemi e le discriminazioni legate al loro status di “famiglia di secondo grado”, Joe Bastianich ha passato un’infanzia con il sorriso: “Ero un bambino felice in una realtà non semplice.

Essendo cresciuto da nonna, lei insegnava che siamo un po’ di seconda classe e che tutto nella vita si deve guadagnare. Noi eravamo immigrati, altra lingua, cultura, cibo. Per me la musica era la fuga: suonando potevo diventare un americano e lasciare tutta quella parte negativa. Volevo essere americano. La prima chitarra me la regalò la nonna e la prima canzone che scrissi era legata alla libertà tramite il rock’n’roll“. Da poco Joe Bastianich ha intrapreso la carriera di musicista abbandonando così le cucine di Masterchef e a Domenica In si esibisce alla chitarra cantando un brano dal titolo Nonna, dedicato proprio a una delle componenti più importanti della sua vita.