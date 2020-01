Il Grande Fratello Vip ha preso il via da due settimane e in casa iniziano pian piano a delinearsi le prime dinamiche fra i concorrenti. In particolare è sempre più manifesta la rivalità tutta al femminile tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. L’astio ha raggiunto l’apice con le nomination palesi della scorsa settimana in cui la conduttrice non si è tirata indietro dal dire in faccia alla modella tutto ciò che pensa.

Antonella e Fernanda: l’antipatia continua

Le dinamiche fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip stanno lentamente delineandosi, con la nascita di amicizie, interessi e anche le prime antipatie.

Quello che però risalta più di tutti agli occhi dei telespettatori è la reciproca antipatia tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Fra le due non scorre buon sangue e anche nella diretta di stasera testimoniano questo astio. Alfonso Signorini, collegandosi con la Casa, chiede alla showgirl cosa ne pensa della modella. La Elia dichiara: “Non ho cambiato idea perché mi è antipatica, ha un carattere che si scontra con alcuni miei principi“. Reciproco sentimento anche per Fernanda, che commenta: “L’antipatia per me è al quadrato, è come un gatto sull’albero di Natale: rompe tutte le palle“.

“Sei una strega travestita da donna“

Il confronto però si fa sempre più acceso e sfocia in pesanti accuse reciproche. In particolare Fernanda Lessa si lascia andare a dichiarazioni non proprio lusinghiere nei confronti della coinquilina: “Peccato che qua non si possono mettere le mani addosso. Ma sto scherzando, non voglio mica sporcarmi. Non mi piace perché io passo, la trovo in lavanderia e lei sbuffa“. La Elia prontamente ribatte, in un confronto davvero infuocato: “Io non rosico, a me fa pena.

Però mi infastidisce la sua presenza. Mi fa pena perché trovo che annaspa come se volesse affermare qualcosa ma in realtà non ha niente. È una persona che ha sempre bisogno di farsi vedere. Sicuramente fragile è, si sfoga con tutti. Io sono certa e sicura che si possono dire delle cose e insultarsi, ma dire a una persona che è sola e che quando esce di qua e non ha nessuno che la aspetta, per me è una pugnalata al cuore, è di una cattiveria“.

Poi va all’attacco contro la modella: “Non sei un mostro, sei una strega travestita da donna“.