Sono state storiche rivali in amore avendo avuto entrambe un passato sentimentale con Vittorio Cecchi Gori. Hanno passato anni e anni a lanciarsi continue frecciatine e questa sera, al Grande Fratello Vip, arriva l’atteso incontro-scontro. Stiamo parlando di Rita Rusic e Valeria Marini: la showgirl entrerà nella Casa di Cinecittà per replicare alle pesanti accuse che la produttrice cinematografica le ha rivolto scorsa settimana.

Valeria Marini entra nella Casa

C’è un uomo che ha accomunato il passato sentimentale di Valeria Marini e Rita Rusic: si tratta di Vittorio Cecchi Gori. Dopo la rottura con la produttrice cinematografica, la showgirl ha avuto una relazione con l’imprenditore durata 3 anni, motivo che ha scatenato una forte antipatia tra le due donne, ancora oggi irrisolta.

Al Grande Fratello Vip questa sera l’atteso incontro tra Rita e Valeria promette scintille. La showgirl, dopo aver incontrato la “rivale”, dichiara: “Sono molto dispiaciuta di quello che hai detto perché non corrisponde alla verità. Io ho incontrato Vittorio che eravate già separati. Era in un momento di difficoltà e io gli sono stato vicino. Tu hai sempre parlato malissimo di me, ci sono le dichiarazioni.

Ti dico che sono felicissima che tu ti sia riavvicinata a Vittorio e ti voglio far sapere che io non ho mai detto niente di male su di te. Mi stai simpatica e ho stima di te. Sono sempre dalla parte delle donne e della famiglia“.

Due baci veloci chiudono il confronto

Se dalla parte di Valeria Marini sembrano esserci segni di distensione nei confronti della “rivale”, dall’altra parte Rita Rusic sembra non voler sentire ragioni e chiude ogni possibilità di apertura nei confronti della showgirl.

La produttrice cinematografica ribatte: “Vittorio non era in difficoltà, aveva ancora tutto. Civilmente ti dico che sei entrata nella vita di un uomo e va benissimo. Ti dico di viverti la tua vita e di divertirti, ma senza mettere in mezzo me per qualsiasi cosa. Io le dico che le credo quando mi chiede perdono e vorrei abbracciarla“. Le due donne chiudono il confronto dandosi due baci veloci sulla guancia e dando l’impressione che i segnali di distensione fra le due sono ancroa lontani.