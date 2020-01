Katia Ricciarelli è stata ospite ieri nel salotto di Domenica In. La cantante festeggia non solo i 50 anni di carriera ma ha anche festeggiato insieme alla Rai i suoi 74 anni appena compiuti. In trasmissione però si è parlato anche del famoso bacio tra Baudo e la Littizzetto.

Quel bacio a Sanremo

Quasi nessuno ha dimenticato il famoso bacio tra l’ex marito di Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, e Luciana Littizzetto sul palco dell’Ariston, nell’edizione del Festival di Sanremo del 2003. A Domenica In ripassano quelle famose immagini e la cantante commenta: “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve far quello“.

Proprio su questa scia si ricorda un altro famoso bacio, questa volta di cui era protagonista proprio lei insieme a Luca Giurato: “Non ho potuto esimermi dal gioco. Pensavo ad un gioco, invece m’ha preso… Luchino era molto vivace, intraprendente“, ricorda sorridendo.

Auguri di compleanno per la Ricciarelli

La puntata si è aperta con la presentazione della Ricciarelli da parte della conduttrice che l’ha annunciata rivelando che aveva compiuto sabato 74 anni. Entrando, l’artista ringrazia per gli auguri e dice “non riveliamo quanti“, ormai la “frittata” era fatta, come si dice, anche se la conduttrice prova a metterci una pezza: “Non lo diremo, Katia, non lo diremo“.

Durante la puntata è anche arrivata una piccola sorpresa con un videomessaggio da parte di Pupi Avati: “Faccio tantissimi auguri a te, Katia, e mando un saluto affettuoso anche a Mara Venier“, dice, “Tu e Mara vi somigliate molto, siete entrambe due persone straordinarie, siete tra le donne più generose che conosca“.