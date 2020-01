Se siete dei fan di Amici, non c’è dubbio, lo ricorderete. Pasquale Di Nuzzo, ballerino dell’edizione numero 12, si era fermato alla semifinale e poi era (almeno in apparenza) scomparso dalla tv italiana. Come spesso accade però con i talenti cresciuti nel vivaio di De Filippi, chiusa la porta di Amici si aprono portoni di ogni tipo. Quello di Di Nuzzo, in particolare, è il portone di un castello. La Disney infatti lo ha ingaggiato per una delle sue produzioni teen di punta, un’ esperienza che lo ha portato fino in Sud America prima di “restituirlo” all’Italia dove, sulla sua strada, ha incrociato Don Matteo.

Gli ingaggi della Disney, da Violetta a Soy Luna

Non è la prima volta che un talento di Amici intraprende una carriera diversa da quella iniziata nel talent. Lorella Boccia, ballerina, è diventata una conduttrice (è la padrona di casa di Rivelo, il programma di interviste su Real Time), Alice Bellagamba, anche lei ballerina, ha recitato in un’altra produzione con Terence Hill, Un passo dal cielo, e Diana Dal Bufalo, cantante, è ormai un’attrice molto richiesta.

Anche Pasquale Di Nuzzo – che abbiamo lasciato con la divisa della squadra bianca, capitanata all’epoca da Emma Marrone – si è lanciato nel mondo della recitazione. Ingaggiato dalla Disney, il ballerino è entrato nel cast del film di Violetta e nella seconda e terza stagione della serie Soy Luna. Entrambi i prodotti sono molto popolari anche in Italia. Sul set ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Giovanna Reynaud, ed ha naturalmente perfezionato lo spagnolo che gli ha aperto le porte dello showbiz latino.

Un ballerino a Don Matteo

Dalle fiction latine a quelle italiane.

Pasquale ha infatti partecipato a Don Matteo 12 nel ruolo dello scontroso Jordi Ferrazzoli, compagno di liceo di Sofia. Anche in questo caso, Pasquale ci ha messo un po’ del suo talento originario: il suo personaggio, infatti, ama ballare e prova ed entrare in una prestigiosa accademia per diventare ballerino professionista. In un’intervista a Il Giornale l’ex amico di Maria ha spiegato cosa ha significato per lui entrare in una delle produzioni più amate del nostro Paese: “Quando il mio agente mi ha chiamato per darmi la notizia positiva, mi sono emozionato tantissimo e non riuscivo né a piangere né a essere felice, mi ero letteralmente bloccato.

Credo che una botta emotiva così forte non l’ho mai avuta nella mia vita”.