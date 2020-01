Non è ancora finita tra Serena Enardu e Pago, dopo l’odissea sentimentale che li ha travolti a Temptation Island Vip. Il cantante, attualmente in gioco al GF Vip, non sembra aver chiuso completamente le porte del suo cuore all’eventualità di un chiarimento. Lei, dal canto suo, spiazza tutti con una dedica romanticissima che apre allo scenario di un grandioso ritorno di fiamma.

Serena Enardu, dedica d’amore a Pago

Nonostante la tiepida presa di posizione di Pago, che nel confronto con Serena Enardu al GF Vip ha sottolineato di volere del tempo per pensare a se stesso, non è ancora detta l’ultima parola.

Nel delicatissimo equilibrio di un rapporto corroso dall’esperienza a Temptation Island Vip, infatti, potrebbe cambiare qualcosa rispetto al clima di frattura che molti davano per definitivo.

A rompere il silenzio, ancora una volta, è la Enardu, con una dedica al miele sui social. Per arrivare al punto, ha condiviso un video che raccoglie alcuni scatti di coppia, sigillandolo con parole che aprono a una rinnovata fiamma di passione: “

“Noi. I ragionamenti troveranno risposte solo quando la mente lascerà dare voce al cuore… Mi manchi“.

Parole a cui il diretto interessato non può rispondere perché ‘recluso’ nella Casa più spiata d’Italia, ma sufficienti a generare un’ondata di repliche da parte di tanti utenti.

La turbolenta reazione del web

Come per il suo ingresso al Grande Fratell Vip, anche per il suo romantico sfogo social Serena Enardu si è vista destinataria di una serie di osservazioni da parte degli internauti.

C’è chi non crede in un ritorno di fiamma, e la turbolenta reazione del web non si è fatta attendere. Sul suo profilo Instagram, proprio sotto il video da lei dedicato alla coppia, un tappeto di pareri contrastanti sull’argomento.

“Prima tutto questo amore non c era?! Pensavi a mettere solo le foto, sponsorizzare ecc… ora invece ovviamente lui e al Gf e tu ti devi far vedere!!! Falsa! Spero che Pago apre gli occhi e si rende conto anche lui!“, scrive un utente, e ancora “Hai rovinato tutto, che peccato“.

Ma ci sono anche tanti sostenitori della sua causa d’amore, in linea con l’orizzonte di una possibile rappacificazione: “Sono convinta – sottolinea una fan – di quanto amore ci sia tra di voi, ed è lecito sbagliare, non curarti delle persone che diranno il contrario, conosciamo bene chi è pronto a giudicare la vita degli altri, insultare..

ma chi avrebbe il coraggio di tornare sui suoi passi davanti a milioni di persone per amore, credo in pochi e quindi Sere vai avanti“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Serena Enardu, dimensioni modificate