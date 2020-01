Anna Oxa sgancia la bomba: “Io nella lista nera della Rai“. È la sintesi del suo clamoroso intervento sull’episodio che la vide coinvolta negli studi di Ballando con le Stelle, anno 2013. L’artista ha parlato dell’incidente e di cosa sarebbe accaduto negli anni successivi.

Anna Oxa rompe il silenzio sulla Rai

Nel corso della sua ospitata a Live – Non è la d’Urso, Anna Oxa ha ripercorso alcune tappe della sua vita e della sua carriera. Non è mancato un focus sull’incidente che le costò un infortunio al ginocchio a Ballando con le Stelle, nel 2013, quando era concorrente nello show di Milly Carluccci.

Le parole della cantante suonano come una bomba sui cieli di viale Mazzini: “Mi sono fatta male, sono scivolata sulla pista degli studi della Rai e non mi è stato riconosciuto l’infortunio“.

A detta di Anna Oxa, da quel momento l’azienda le avrebbe precluso completamente la possibilità di entrare nei vari programmi e di poter portare quello che creo, attraverso questo finto contenzioso. Milly Carlucci diceva che forse ero nella black list”

La cantante “vittima di mobbing”

Non è questa, però, la sola verità di Anna Oxa che tuona nel piccolo schermo, con un ritorno dopo anni di silenzi.

Ai microfoni di Barbara d’Urso, infatti, ha dichiarato anche di aver subito del mobbing prima della caduta a Ballando.

“Nel 2014, l’anno successivo, Milly Carlucci mi chiede di tornare come ospite e di portare qualcosa di particolare”. La Oxa, a suo dire, si sarebbe preparata alla sua esibizione per circa un mese, ma qualcosa sarebbe andato storto: “Nel momento in cui lo studio legale della Rai doveva firmare i contratti, non firmano.

Svanisce questa ospitata dalla Carlucci”.

La lettera: “Volevano che rinunciassi ai diritti”

Nello stesso anno, per la notte del 31 dicembre, sarebbe stata contattata nuovamente ma come ospite di Carlo Conti. “Anche lì, nel momento in cui lo studio legale della Rai deve chiudere questi contratti, non firma ma vengo a conoscenza di una lettera scritta dall’avvocato Spadafora, della Rai…“.

Anna Oxa sostiene che l’azienda le avrebbe chiesto di rinunciare ai diritti dell’infortunio per poter firmare quel contratto e salire sul palco del conduttore: “Non solo, mi chiedevano di non informare terzi di questa lettera.

Io però l’ho pubblicata, quindi anche quello è svanito“. Secondo la cantante, la Rai avrebbe usato la scusa di un contenzioso che lei non avrebbe aperto prima del 2019.