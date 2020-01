Una bambina di appena 1 anno è caduta dalla tromba delle scale di un condominio di Milano. Il palazzo in cui è accaduto si trova in via Certosa, nel capoluogo lombardo.

Bimba cade dalla tromba delle scale

La piccola, rivela Adnkronos, sarebbe caduta intorno alle 13 mentre si trovava sulle scale insieme allo zio e alla madre. La donna avrebbe allentato la presa sulla piccola per allacciarsi le scarpe. La piccola di appena 1 anno è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, al momento non risulta in pericolo di vita, spiega l’agenzia di stampa.