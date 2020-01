A distanza di un anno dall’ultima apparizione sul palco dell’Ariston, il cantautore Enrico Nigiotti torna a Sanremo con un nuovo brano dal titolo Baciami adesso.

Enrico Nigiotti, livornese doc

“Sono di Livorno, mi sento figlio del vento“. Con questa frase, pronunciata durante un’intervista a Rolling Stone, si potrebbe presentare Enrico Nigiotti, cantautore e chitarrista (classe ’87) che ha fatto il suo esordio discografico nel 2008 con il brano Addio, prodotto da Michele Canova (produttore di alcuni tra i nomi più di spicco della musica leggera italiana contemporanea) e con l’arrangiamento vocale di Elisa.

L’anno successivo è tra i concorrenti di Amici di Maria De Filippi, trasmissione nella quale non sfigura ma che decide di abbandonare volontariamente. Proprio all’interno del programma infatti Enrico ha conosciuto e avviato una relazione con un’altra concorrente, Elena D’Amario. Arrivati, anche a causa di una punizione, a una sfida che prevedeva l’eliminazione di uno dei due, Nigiotti ha deciso di auto-eliminarsi dal programma per permettere a Elena di proseguire il suo cammino, quando ormai mancava solo un mese alla finale.

Durante la partecipazione ad Amici ha anche pubblicato il suo primo album, dal titolo omonimo, che vede la partecipazione (in qualità di parolieri) di Tricarico e di Gianluca Grignani.

La prima volta a Sanremo e il ritorno ai talent

Dopo un periodo di pausa dalle scene, durante il quale ha fatto il contadino insieme al nonno nelle terre di Riparbella, vicino Cecina, Nigiotti torna a far parlare di sé nel 2015, partecipando nella sezione Nuove proposte al Festival di Sanremo con il brano Qualcosa da decidere, chiudendo la manifestazione al terzo posto e pubblicando il suo secondo album, che prende il titolo dal brano presentato al Festival.

Il cantautore tenta nuovamente la strada dei talent partecipando alle selezioni di X Factor nel 2017. Entra con il brano L’amore è, che lo trascina fino al terzo posto finale. Alla fine della trasmissione il brano diventa un singolo capace di vincere il disco di platino.

Il primo Sanremo da Big

Dopo aver pubblicato altri due singoli (e dopo le collaborazioni con Laura Pausini, Erso Ramazzotti e Gianna Nannini), nel 2018 Nigiotti pubblica il suo terzo album in studio, dal titolo Cenerentola.

Di lì a poco partecipa all’edizione 2019 del Festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood. Il testo riceve il Premio Lunezia, un riconoscimento del valore musicale-letterario della canzone.

E non è cosa da poco per chi ha fatto tanta gavetta per arrivare dov’è. Ma ci vuole anche una testa capace di non distruggere ciò che crea, e di questo Enrico sembra convinto: “Non voglio essere scopato da questo successo, voglio scoparlo io. L’ho aspettato sei anni, figuriamoci se ora lo butto via.” Quest’anno Nigiotti tornerà, per la terza volta, sul palco dell’Ariston con la sua Baciami Adesso. E chissà che non si riveli la volta buona.