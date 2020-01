Paura in sera a Milano, quando una persona ha perso il controllo della sua auto che ha sfondato la vetrina di un negozio. Il conducente è morto, rivela TgCom24.

Incidente a Milano

L’incidente è avvenuto in via Pellegrino Rossi, in zona Dergano: un’auto ha ha sfondato la vetrina di un negozio di street food turco e si è ribaltata. Nessuna delle persone all’interno è rimasta ferita, il conducente invece è morto. Non ci sono ancora nuovi dettagli.