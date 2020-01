Un incendio ha devastato una casa nel comune di Borgo a Mazzano, in provincia di Lucca. Alle 02:30 circa, la tragedia: nell’incendio è morta una ragazza di 14 anni, in casa con lei anche il padre, che ha riportato delle ustioni.

L’incendio e i tentativi di salvataggio

Non si conoscono ancora le cause dell’incendio che ha sconvolto una famiglia. Sembra che il padre della 14enne abbia tentato di salvare la figlia senza però riuscirci. L’uomo avrebbe riportato una sera di ustioni al braccio e a una gamba: sarebbe stato trasportato all’ospedale di Lucca in codice giallo.

La madre ha un incidente

La madre della 14enne non si trovava nell’abitazione. Avvertita dal marito di quanto successo ha tentato di raggiungere la casa mettendosi alla guida dell’auto. Durante il viaggio si è schiantata contro un muro lungo la statale del Brennero. Nell’incidente ha riportato alcuni traumi e ferite, ed è stata anche lei trasportata nello stesso ospedale dove si trova il marito.