Nonostante sia uno dei giornalisti italiani più famosi, Enrico Mentana è piuttosto riservato quando si parla della sua vita privata. Nel 2002 ha spostato Michela Rocco di Torrepadula, ex modella e Miss Italia 1987, dalla quale ha avuto due figli, Giulio e Vittoria.

A loro si vanno ad aggiungere Alice e Stefano, nati da precedenti legami negli anni Novanta. Dopo la separazione, avvenuta nel 2013, Mentana ha iniziato una nuova relazione con Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva diventata nota al grande pubblico grazie a Belve, il programma di interviste andato in onda sul canale Nove.

Francesca Fagnani: una carriera iniziata in America

Romana, 41 anni, la Fagnani è una donna dalla personalità forte, che esprime attraverso opinioni su temi delicati come politica e femminismo. Una capacità che forse ha maturato negli anni, facendo la gavetta accanto a personaggi importanti dei giornalismo televisivo. Il suo percorso è iniziato dopo un dottorato di ricerca in filologia dantesca, portato a termine metà alla Sapienza e metà a New York: “Proprio in America, nel 2001, mi presentai negli uffici Rai e chiesi se avevano bisogno di qualcuno che mettesse a posto le cassette”, aveva raccontato al settimanale Vanity Fair.

Già a New York aveva avuto la possibilità di osservare da vicino il lavoro degli inviati di allora, Gerardo Greco e Giovanni Floris, ma è stato poi il ritorno a Roma ad aprirle le porte del successo.

Le esperienze con Giovanni Minoli e Michele Santoro

Una volta nella capitale inizia a lavorare per Michele Santoro e Giovanni Minoli, per il quale realizza un’intervista ad Agnese Borsellino: “Un’intervista splendida, solo voce: io, che avevo 26 anni, ero talmente emozionata che dormii con la cassetta sul cuscino”.

Negli anni successivi arriva la trasmissione di Rai 3 Il Prezzo, durante la quale intervista i ragazzini di camorra e, infine, l’esperienza di Belve sul Nove.

Le “belve” sono, per l’appunto, donne forti e indipendenti, figure a volte controverse con cui la Fagnani dialoga rivisitando il modello delle Interviste Barbariche di Daria Bignardi. In questa stagione il programma non va più in onda, ma lei non dispera. E quando le chiedono se Enrico Mentana le dia mai dei consigli, lei piuttosto rimarca le differenze, almeno dal punto di vista professionale: “Anche perché fa un altro tipo di giornalismo – ammette – lui a fare certe domande private si sentirebbe male”.