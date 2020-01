Lauren Wall, oggi 34 anni, all’età di 19 anni sposa l’amore della sua vita Paul White. La neo-sposa per ringraziare la madre, che si è occupata di tutte le spese della cerimonia, decide di portarla con loro in luna di miele. Lauren, però, non immaginava che in quell’occasione Julie, la madre, le portasse via il marito.

Il matrimonio tra Lauren e Paul

L’amore tra Lauren e Paul sboccia tra i tavoli di un pub, lei ha appena 18 anni e dopo qualche sguardo lui le chiede il numero. Il giorno dopo si incontrano per il loro primo appuntamento, una serata al cinema, e da quel giorno non smettono più di vedersi.

Molto presto scoprono di aspettare una bambina, nata nel marzo 2004, e come dice la stessa Lauren al DailyMail: “Cinque mesi dopo ci sposammo in una bellissima cerimonia in chiesa con amici e familiari. Mamma era così orgogliosa mentre ci scambiavamo i voti”.

Lauren, per ringraziare la madre della stupenda cerimonia di cui si è fatta interamente carico per un valore di 15mila sterline, invita Julie alla luna di miele di 2 settimane nel Devonshire.

Qui, però, viene celebrato un altro amore: quello tra Julie e Paul, rispettivamente suocera e genero.

L’amore tra suocera e genero

In un primo momento Lauren non si accorge di nulla, è semplicemente contenta del bel rapporto che si è instaurato tra le due persone più importanti della sua vita: “Paul ha sempre avuto un ottimo rapporto con mia madre. Non ho mai pensato ci fosse nulla di strano, dopotutto lei era sua suocera e lui si comportavo semplicemente in modo amichevole”.

Rimane incinta del genero

Lauren inizia a sospettare qualcosa quando il marito comincia ad essere geloso del proprio telefono.

Un mese più tardi, la sorella di Lauren usa il telefono della madre e si trova tra le mani quelli che sono i messaggi tra Julie e Paul. La madre inizialmente nega tutto, ma 8 settimane dopo il matrimonio, Paul si toglie la fede dal dito e lascia moglie e figlia. Così, Lauren viene a sapere che Paul si è trasferito a casa di Julie. Madre e figlia si incontrano per le vie della città, sembrerebbe che Julie sia incinta, ma la madre smentisce tutto.

Nove mesi dopo l’allontanamento di Paul, Julie partorisce il loro bambino.

Qualche mese dopo il divorzio, avvenuto nel 2005, Julie e Paul sanciscono il loro amore con il matrimonio, al quale è invitata anche Lauren: “Mia madre mi ha chiamato e mi ha invitato. È stato orribile. Mi sono sposata il 14 agosto 2004 e loro il 15 agosto 2009. Era troppo da sopportare, ma l’ho fatto per mia figlia”. Julie ha cercato di riallacciare i rapporti con la figlia, lo confida la stessa Lauren. In un primo momento, Lauren non ne voleva sapere nulla, ma una lettera dalla madre le ha fatto cambiare idea, anche se ammette che “solo perché dopo abbiamo parlato non significa che per me sia tutto passato. Paul non mi ha mai detto scusa o mai ha cercato di scusarsi con me”.