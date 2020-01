View this post on Instagram

Di solito non mi emoziono, stavolta sì. Questa è la copertina del mio libro. L'ho scritto tutto io, dalla prima all'ultima parola, ed come aver fatto un figlio. Si chiama 'C'era una (prima) volta', racconta un pezzo della mia storia ma soprattutto tante prime volte di belle persone che mi hanno regalato pezzi importanti delle loro vite, umane e professionali. Grazie a Enrico Mentana, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Giovanni Malagò, Dario Ballantini, Paolo Genovese, Michele Guardì, Virginia Raggi, Paolo Rossi, Eduardo Montefusco, Sandra Milo, Ludovica Pagani, Francesca Stella. Si parla di passioni, di sport, di cinema, di televisione, di radio, di amore, di battaglie combattute contro il male. Storie di (primi) successi, di sofferenza e di felicità. Grazie a Rogiosi Editore che ha creduto in me prima ancora di cominciare, a Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici che mi supportano in ogni mia iniziativa, a Francesa Scognamiglio che ha cucito e organizzato tutti i passaggi con enorme entusiasmo. Spero di non deludere i miei collaboratori, i protagonisti delle storie e soprattutto voi, che avrete la voglia, la curiosità, la pazienza di leggere quello che ho voluto esprimere. Dal primo febbraio in libreria e online sui principali store editoriali. Foto meravigliosa di Sara Galimberti. Ci vediamo presto? ❤ #libro #ceraunaprimavolta #news #book