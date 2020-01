La sesta puntata del Grande Fratello Vip questa sera è più infuocata che mai. Il caso Valeria Marini ha scaldato gli animi in Casae le affermazioni degli inquilini sulla showgirl sarda hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Anche Antonello Zequila è stato preso in causa da Alfonso Signorini e, al momento di dire la sua su quanto accaduto, sgancia una bomba inedita sul suo rapporto con la Marini.

Antonio Zequila prende parola e lancia lo scoop

L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip della scorsa puntata ha suscitato grandi polemiche.

In particolare alcuni concorrenti del reality si sono resi protagonisti di esternazioni anche pesanti nei confronti della showgirl, definendola grassa o “mostro”. Antonio Zequila è stato uno di questi, apostrofando la Marini come un “ce**o”. In diretta questa sera “er mutanda” ha provato a giustificare questo comportamento e le sue frasi, non prima però di aver sganciato una bomba davvero clamorosa.

“Conosco Valeria Marini, in tutti i sensi“

Antonio Zequila, infatti, al momento di parlare di Valeria Marini, senza peli sulla lingua racconta di averla conosciuta già da giovane, quando le loro carriere erano già ben indirizzate verso il mondo dello spettacolo e della televisione.Zequila in diretta al Grande Fratello Vip lancia uno scoop clamoroso: “Beh diciamo che Valeria Marini mi conosce molto bene da tanti anni ormai se dobbiamo mettere le cose in chiaro, in tutti i sensi.

Io sono un uomo sincero, in tutti i sensi l’ho conosciuta quando era giovane a Roma e io ero già un attore e andavo al Maurizio Costanzo Show”. Affermazioni che hanno lasciato sgomenti Alfonso Signorini e il pubblico intero: la bomba è stata sganciata, scopriremo nei prossimi giorni se la stessa Valeria Marini replicherà a queste dichiarazioni offrendo la sua versione dei fatti.