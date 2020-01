Svegliarsi Michelle Hunziker, in una chalet da sogno a 2000 metri di altezza, con un panorama da sogno fuori dalla finestra, un tappeto di rose rosse a darle il buongiorno, una colazione su cui sbavare sopra e un Tommaso Trussardi a fianco a cui molte danno farebbero lo stesso della colazione di cui sopra può essere molto piacevole. Anche quando il risveglio è quello del 43esimo compleanno, un traguardo che per qualcuna può essere tutt’altro che atteso.

Uno chalet nelle montagne del Friuli Venezia Giulia

Per festeggiare il suo compleanno, la bionda conduttrice è andata fino in alta quota con compagno e amici.

Alcuni giornali che hanno ripreso la notizia hanno parlato di “chalet sperduto”, ma in realtà la Hunziker ha taggato più volte il posto, sulle sue storie Instagram, per assicurarsi che tutti possano trovarlo agilmente (siamo a Saruis, in Friuli Venezia Giulia). Senza entrare nelle logiche del #noadv su Instagram, tanto care agli influencer, è il caso di entrare con tutte le scarpe nel giorno da sogno di Michelle, tutto documentato su foto e storie.

Passione e risate con Tommaso Trussardi

La Hunziker, tra una polemica e l’altra, è riuscita a ritagliarsi dei giorni in montagna, luogo a lei molto caro in cui si è recata anche a inizio mese.

Ad attenderla, al risveglio, un mare di rose rosse che il marito le ha donato insieme alle 43 candeline. Poi una ricca colazione in cui la Hunziker elenca i prodotti e Trussardi si inserisce ironicamente nel buffet: “Ecco qui un manzo vero”. E poi ancora giochi con gli amici, aperitivi anti dieta, e incontri con gli anziani del luogo per conoscere piatti e tradizioni delle Alpi Carniche.

43 anni portati benissimo, una famiglia numerosa e una carriera che non sente i segni della stanchezza. Buon compleanno Michelle! Cento di queste risate.