La decisione è stata ufficializzata sul suo profilo Instagram ieri sera e ha lasciato sgomento il mondo del web: Barbara Eboli ha scelto di chiudere la sua storia d’amore con Licia Nunez. L’attrice, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, scoprirà questa sera in diretta televisiva la drastica scelta della fidanzata.

Licia Nunez scopre di essere stata lasciata

Per Licia Nunez la sesta puntata del Grande Fratello Vip si preannuncia infuocata. L’attrice de Le tre rose di Eva riceve infatti da Alfonso Signorini la notizia che la fidanzata Barbara Eboli ha deciso di lasciarla dopo una storia d’amore durata due anni.

La Eboli ha scritto un post su Instagram nella serata di ieri in cui ha criticato determinati comportamenti e parole della fidanzata all’interno della Casa di Cinecittà, motivo che l’ha spinta a compiere la drastica scelta. L’inquilina viene a conoscenza questa sera delle dichiarazioni sui social della fidanzata, quando vengono proiettate su un led le frasi rilasciate su Instagram dalla Eboli. Licia Nunez rimane incredula, sbigottita da quanto ha appena letto e non si capacita di questa decisione.

“Non credo che questo post sia un addio“

Venuta a conoscenza della notizia, Licia Nunez stenta a crederci e dichiara: “Quasi tutti i miei gesti qui in Casa sono dedicati a Barbara.

Non capisco, vorrei sapere di cosa sta parlando. Io sono certa di non averle mai mancato di rispetto e questo possono dirlo anche tutti gli inquilini. Nel momento in cui ho parlato di Imma e Eva è stato anche per commentare le loro fregnacce perché non si può andare costantemente in televisione e dire che sono bugiarda“. Poi, conoscendo bene la fidanzata, rivela: “Io non credo che questo post sia un addio“.

Anche Alfonso Signorini dallo studio prova a discutere con Licia di questa decisione, della quale nemmeno lui si capacita, e invita Barbara Eboli al Grande Fratello Vip: “Invito Barbara per un confronto con Licia: non ci si può lasciare con un post“.

Il televoto, successivamente, grazia Carlotta Maggiorana che resta in Casa mentre il pubblico del Grande Fratello Vip ha deciso che il concorrente a dover abbandonare il reality è Ivan Gonzalez.