È di questi minuti la notizia di una violenta scossa di terremoto che ha coinvolto la Turchia. La scossa di magnitudo alta ha causato gravi danni e vittime.

Ua violenta scossa di terremoto si è verificata nella provincia turca di Elazig, Anatolia Orientale. Il movimento tellurico ha toccato magnitudo 6.8 con epicentro a 10 km di profondità.

Immediate le operazioni di soccorso, avviate dalla protezione civile. Al momento, stando ad un primissimo bilancio, si contano 4 morti, due feriti e danni ingenti a palazzi ed edifici.

Pray for victims of #Elaziğ 6.8 #earthquake including other cities in Eastern #Turkey, geçmiş olsun #elazıgdeprem pic.twitter.com/j1y5hFKI2K