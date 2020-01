Al via la terza puntata di C’é posta per te, Queen Mary ha già fatto incetta di ascolti e chissà se anche stasera non sarà lo stesso. Primo ospite della serata è l’attore Antonio Banderas, regalo di Andrea per mamma Marisa.

Un amore spezzato dalla morte

Il 24 ottobre per Marisa il mondo si è fermato. Suo marito Salvatore è morto all’improvviso alle 3.30 del mattino. Andrea lo sa bene, lui era andato a dormire da poco quando la madre lo ha svegliato di colpo perché il papà non stava bene.

Un malore fulminante che in una frazione di secondo ha portato via Salvatore dall’amore della moglie e dei figli.

Da allora Marisa ha smesso di vivere, come una luce che si spegne è diventata uno spettro, sempre assente, senza più voglia di fare le cose più semplici. Come se fosse in attesa di rivedere il suo Salvatore. Niente più uscite, niente più uscite, perché, come lei stessa ripete spesso ai figli: “È inutile, perché io devo fare delle cose che tuo padre non può più fare?”

Un amore iniziato a 15 anni

Marisa e Salvatore si sono conosciuti e innamorati quando lei aveva 15 anni, da allora sono stati inseparabili; solo la morte è riuscita a separarli quando lei aveva 53 anni e lui 66.

Ora Marisa non è più sé stessa, è arrivata persino a pesare 38 kg; come racconta lo stesso Andrea, lei non mangia neanche.

Una settimana dopo la scomparsa di Salvatore, Marisa è tornata a lavoro e, ogni fine turno, si perde a fare una passeggiata in riva al mare restando ore a fissarlo. Una delle poche cose che fa sorridere Marisa è un cagnolino che i figli le hanno regalato: “Averti regalato quel cucciolo è forse l’unica cosa buona che ho fatto in questi mesi.

(…) È come se andando via, papà avesse chiuso i barattoli di vernice, una vita vissuta su un telo bianco. Non c’è più salvatore a colorare questa vita”.

L’incontro con Antonio Banderas

Andrea fa una serie di promesse alla mamma, come tenere il volume della tv bassa, aiutarla, le ha persino regalato uno scialle così da essere più bella. Marisa non indossa però lo scialle e quando Maria le chiede perché, lei fa capire che non se la sente per il lutto, ma la conduttrice dolcissima le risponde: “Le persone ti rimangono nel cuore indipendentemente dal colore degli abiti”.

Marisa, che si era già commossa alla consegna della busta, resta senza parole alla vista del suo attore preferito.

“Ho perso tante persone, conosco il tuo dolore. Devo dirti però che qui non vedo una storia tragica, vedo una storia di speranza. Ho sentito dire che quando una persona muore, seppelliamo il nostro cuore con loro, ma bisogna vivere. (…) Adesso devi pensare a te e fare un passo avanti. Ora è il momento di rimanere con quelli che ci son per te”. L’attore ha fatto a Marisa due regali, una misteriosa scatolina e un forno nuovo, con annessa richiesta che se un giorno dovesse andare in Sicilia, lei lo inviti a pranzo.