Ospite “stellare” della puntata di quest’oggi di Verissimo è Valeria Marini. La showgirl in questi giorni ha fatto decisamente parlare di sé per il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip e per il suo incontro-scontro con la “storica rivale” Rita Rusic, concorrente del reality. A Silvia Toffanin la diva racconta le sue impressioni su quanto accaduto.

Valeria Marini e l’ingresso al Grande Fratello Vip

Nell’ultimo periodo tutti i giornali e i siti di gossip non hanno parlato d’altro. L’ingresso di Valeria Marini nella Casa del Grande Fratello Vip e il suo incontro con Rita Rusic hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico.

La showgirl e la produttrice cinematografica, infatti, sono state storiche rivali in amore per aver amato l’imprenditore Vittorio Cecchi Gori e questo ha portato ad anni di silenzi e frecciate fra le due donne. A Verissimo Valeria Marini racconta la sua versione dei fatti: “Il periodo in cui ho incontrato Vittorio era già separato da anni e c’era una guerra in corso con Rita e io non mi ci sono mai messa in mezzo. Io sono rispettosa degli altri, sono figlia di genitori separati e entrambi avevano già altre storie quindi non mi sarei mai permessa.

In questo caso Rita Rusic non dice la verità e i fatti sono altri“.

“Non vale la pena replicare“

Valeria Marini prosegue il suo racconto: “I rapporti finiscono ma gli affetti rimangono, quindi qualsiasi cosa succeda per Vittorio ci sarò sempre e sono contenta che Rita si sia riavvicinata ai figli. Non vale neanche la pena replicare a queste finte accuse perchè è un po’ nel suo stile. Ben lungi da me nel mettermi in mezzo ad un rapporto fra due persone, per come sono fatta io“.

L’incontro con Rita Rusic nella Casa più spiata d’Italia ha fatto parecchio discutere e la verità effettiva non è venuta a galla. La showgirl sarda afferma: “L’ho voluta incontrare per chiarire con lei, ma quando le ho detto che lei non raccontava la verità non ha detto nulla. Perché? Io mai farei una cosa del genere. Se lei fosse stata sincera, vedendomi di fronte avrebbe detto che avrei fatto certe cose, invece non ha detto niente perché non c’era niente da dire“.

L’idea della diva “stellare” sul caso Pamela Prati

Valeria Marini esprime poi il suo parere su uno dei casi mediatici che più hanno suscitato interesse (e fatto discutere) lo scorso anno: il finto matrimonio di Pamela Prati. La diva “stellare” interviene nel merito per esternare la sua personale opinione sul cosiddetto “Pratiful”: “Mi è dispiaciuto molto per Pamela e l’ho rimproverata perché secondo me è caduta in una cosa grande: intrappolata nella tela del ragno. Pamela è una persona buona e lei a un certo punto si è trovata incastrata in una cosa più grande di lei e avrebbe dovuto avere il coraggio di dire ‘ho sbagliato, scusate’. Quando l’ho vista mi ha detto che era convinta che si dovesse sposare e le avevano fatto credere questa. Vorrei scagliare una pietra in suo favore: questa cosa l’ha pagata ingiustamente. Secondo me questa cosa l’ha travolta e mi dispiace perché è una donna, una persona con le sue fragilità e spero che superi questa situazione”.

Il nuovo amore di Valeria Marini

Silvia Toffanin apre poi il capitolo amore e invita Valeria Marini a parlare del suo nuovo fidanzato: Gianluigi. La diva si professa veramente innamorata e nello studio di Verissimo fa poi il suo ingresso il fidanzati per una brevissima intervista a due: “Penso proprio di essere innamorata. L’incontro con Gianluigi è avvenuto in un periodo tosto. All’inizio è stato un approccio sul lavoro, poi sono nati l’amore e la passione. Però io in amore sono ferita, per cui ho anche paura di parlarne, ma averlo vicino mi ha aiutato in tante cose. Quindi sì: l’amore c’è“.