A Verissimo ospite della puntata di oggi è Giulia De Lellis, una delle influencer più discusse dell’ultimo periodo. Dopo aver detto addio al dj Andrea Damante e reduce dal successo del suo libro Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza), oggi la ragazza è felicemente fidanzata con il motociclista Andrea Iannone.

Il successo di Le corna stanno bene su tutto

Una Giulia De Lellis raggiante e sorridente fa il suo ingresso nello studio di Verissimo, in cui si concede ad un’intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin. L’influencer fa un bilancio di quello che l’anno passato le ha portato (il successo del suo libro e il grande amore con Andrea Iannone) e racconta come ha iniziato questo 2020: “Il 2019 è stato un anno completo e complesso.

Il 2020 è iniziato in maniera particolare ma mi reputo una persona molto fortunata“. Parlando de Le corna stanno bene su tutto, successo editoriale che ha riscosso un notevole successo, la ragazza dichiara: “Io sono stata la prima scioccata di questo progetto di questo libro. Sono contenta, evidentemente ho lasciato il segno, ho colpito qualcuno.

Io non volevo nemmeno scriverlo, però poi nel percorso ho visto quanto mi ha fatto bene sfogarmi e leggerlo, e mi ha fatto bene. Anche a molti ragazzi e signori ha fatto bene, per coloro che hanno vissuto quello che ho vissuto io“.

L’amore con Andrea Iannone e il caso doping

Ora nel cuore di Giulia De Lellis c’è il motociclista Andrea Iannone, per il quale l’influencer spende dolci parole: “Nella mia vita c’è un’altra persona e abbiamo ricominciato entrambi. Andrea è una persona buona, generosa, una continua sorpresa e poi lui ha un rapporto meraviglioso con le mie nipotine e la mia famiglia e siamo molto simili sotto questo punto di vista.

Stiamo insieme da quasi un anno, viviamo insieme e la convivenza sta andando alla grande“. Il momento delicato che il motociclista sta vivendo, essendo risultato positivo al doping, ha colpito anche la ragazza, che cerca di stargli il più possibile vicino: “È un momento particolare della sua vita e io gli sto vicino. Ce la viviamo con serenità perché sappiamo la sua innocenza, sappiamo lo sportivo che è.

Stiamo cercando di dare la giusta importanza al caso ma lui si vive serenamente la sua vita. Io cerco di stargli vicino e spero che si sistemi tutto il prima possibile per vederlo ancora più sereno. Ora stanno facendo il possibile per rimediare“.

“Mi piacerebbe diventare mamma“

L’influencer affronta poi il delicato tema delle polemiche social e dell’odio che i cosiddetti “leoni da tastiera” spesso versano sotto i profili della ragazza: “Non do importanza a cose che per me non lo sono. Mi dispiace per ciò che leggo sotto il post di Andrea inerente a questo caso di doping perché è sempre stato uno sportivo modello. Mi fa male quando sui social insultano le mie nipotine. Purtroppo c’è tanta gente depressa, invidiosa, insicura che fa questo dalla mattina alla sera. Spero che poi verranno presi dei provvedimenti sui social perché è abbastanza schifoso“. Giulia De Lellis esprime poi uno dei suoi più grandi desideri: diventare mamma. Ha dichiarato di avere grande attitudine con i bambini e di amarli tantissimo e spera che questo desiderio possa avverarsi in futuro: “Sono già mamma di due bambine, mia sorella me le porta quando possono e passo del tempo con loro. Mi piacerebbe diventare mamma, lavori in corso non ci sono ancora, stiamo un attimo organizzando ma più in là non escludo questa cosa. Forse verso i 25 o 26 anni… adesso mi godo le mie nipotine“.