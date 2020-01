Ha recentemente dichiarato che il prossimo 18 maggio dirà ufficialmente addio all’Opera di Parigi per stare vicino alla madre malata. Oggi a Verissimo l’etoile Eleonora Abbagnato si racconta in una toccante intervista in cui ripercorre la sua sfavillante carriera vissuta sulle due punte, nel mondo della danza.

Eleonora Abbagnato: la nascita di una stella

Il mondo della danza dovrà salutare una delle sue più celebri ed amate esponenti degli ultimi anni: Eleonora Abbagnato lascerà l’etoile di Parigi il prossimo 18 maggio. Una scelta dettata dalla necessità e dal desiderio di voler stare accanto alla madre, colpita da una grave malattia.

L’etoile a Verissimo, nello studio di Silvia Toffanin, racconta il forte rapporto che ha con la figura materna: “Quando hai un sogno nella vita, è grazie a una mamma forte che ti da voglia di dare il meglio di te stessa e di crederci. Mamma è stata forte perché mi sosteneva da lontano da sempre. Mi diceva di non mollare mai e che se mi sentivo triste dovevo tornare nella mia città natale, Palermo. Adesso mi occupo spesso di giovani talenti italiani e bambini che sognano questa passione e dico che ci vogliono molta fortuna e una famiglia solida che ti aiuta“.

Cure e vicinanza alla mamma malata

Eleonora Abbagnato chiude così una carriera davvero impressionante, fatta di grandi successi ed obiettivi costantemente raggiunti. Ora, però, è tempo per l’etoile di dedicarsi alla figura materna, colpita da leucemia e in terapia: “Adesso mamma ha avuto questa malattia, le sono sempre stata molto vicina per telefono. Quando si è lontani la famiglia ti nasconde tutto, come quando ero ballerina e mio nonno era morto e non ne ero al corrente.

Per questa malattia mi hanno messo subito al corrente e adesso che so che tornerò in Italia spero di starle vicino. Ora i ruoli cambiano, io devo essere forte e dico grazie solo a lei“.

“Lascerò l’Opera di Parigi ma non la danza“

Eleonora Abbagnato è anche una meravigliosa madre e, a Verissimo, racconta di aver continuato a ballare anche durante la gravidanza: “Ho ballato fino al quarto mese di gravidanza ed ero in formissima, poi avevo voglia di ballare. Ho ballato incinta di Gabriel a 4 mesi a Notre-Dame de Paris e poi sono tornata dopo un cesareo: dopo un mese e mezzo ero già sulle scene.

Io non avevo voglia di fermarmi perché poi fermarsi e riprendersi è difficile. I miei figli sono la gioia di tutto, sono la priorità ti danno la forza di andare avanti per loro“. Alla decisione di lasciare l’Opera di Parigi, però, non fa seguito la drastica decisione di abbandonare definitivamente il mondo della danza, come rivela l’etoile: “Lascerò l’Opera di Parigi ma non lascerò la danza. Smettere da un giorno all’altro è troppo violento per un’artista. L’Opera mi mancherà, soprattutto la città, l’ambiente e la mia scuola“.